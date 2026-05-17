FC Liverpool: "Salah hat den Stift aus der Handgranate gezogen"

Nach dem erneuten Seitenhieb von Liverpools Mohamed Salah gegen Trainer Arne Slot hat United-Legende und TV-Experte Gary Neville deutliche Worte gewählt. „Da hat er den Stift aus der Granate gezogen, oder? Und sie einfach mitten in den Raum geworfen“, sagte Neville am Sonntag bei Sky.
„Stift aus der Handgranate gezogen“
Salah hatte in einem Beitrag auf Instagram ein Saison-Fazit gezogen und dabei unter anderem dafür geworben, den „Heavy-Metal“-Fußball aus Zeiten unter Jürgen Klopp zurückzubringen, was in England als Kritik an Slot verstanden wird.
„Wäre er ein Spieler von Manchester United, wäre ich stinksauer. Aber was man bei einem Spieler dieses Kalibers niemals erreichen kann, ist, ihn zum Schweigen zu bringen“, betonte der 51-Jährige. „Wenn sie etwas zu sagen haben, werden sie es sagen, und zwar genau dann, wenn man es nicht hören will.“
Salahs letztes Spiel für den FC Liverpool steht an
Die Reds liegen in der Premier League auf dem fünften Platz und haben sich noch nicht für die Champions League der nächsten Saison qualifiziert. Beim 2:4 gegen Aston Villa hatten Salah und Co. die Chance verpasst, die Königsklasse vorzeitig fix zu machen. Salah wurde in der 73. Minute eingewechselt.
Es ist nicht das erste Mal, dass Salah gegen Slot wettert. Im Dezember hatte er in einem aufsehenerregenden Interview ausführlich über die zerrüttete Beziehung zum Trainer berichtet.
Zu Saisonende verlässt der Ägypter die Reds als unumstrittene Legende. Sein letztes Heimspiel findet am Sonntag gegen den FC Brentford statt.