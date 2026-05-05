Festnahme nach Rassismus-Eklat um City-Profis

Felix Kunkel 05.05.2026 • 21:30 Uhr Die beiden City-Profis Antoine Semenyo und Marc Guéhi werden rassistisch beleidigt. Beim Spiel beim FC Everton kommt es deshalb sogar zu einer Festnahme.

Antoine Semenyo und Marc Guéhi sind rund um das Premier-League-Spiel von Manchester City beim FC Everton (3:3) rassistisch beleidigt worden. Im Zusammenhang mit City-Profi Semenyo gab es sogar eine Festnahme, wie die Polizei mitteilte.

Laut den lokalen Behörden sei ein 71-jähriger Mann aus Nottinghamshire „wegen des Verdachts auf eine rassistisch motivierte Störung der öffentlichen Ordnung“ am Montagabend im Hill Dickinson Stadium festgenommen worden, nachdem „Fans und Ordner gemeldet hatten, dass ein Fan rassistische Beleidigungen gerufen habe“.

„Die Ermittlungen zu dem Vorfall während des Spiels dauern an, und wir arbeiten weiterhin eng mit dem FC Everton zusammen“, hieß es in einer Erklärung der Polizei. Der Festgenommene sei unter Auflagen und auf Kaution inzwischen freigelassen worden.

Manchester City lobt das schnelle Handeln der Behörden

Manchester City lobte in einem Statement „das rasche Vorgehen von Everton und der Polizei, um den Verantwortlichen zu identifizieren“. Der Verein verurteile „aufs Schärfste die rassistischen Beschimpfungen, denen Antoine Semenyo beim gestrigen Spiel ausgesetzt war“.

Zudem sei der englische Nationalspieler Marc Guéhi „Ziel einer Reihe abscheulicher rassistischer Beiträge in den sozialen Medien“ geworden.

Zweiter Vorfall um Semenyo

„Wir werden sowohl Antoine als auch Marc weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen und werden Diskriminierung jeglicher Art in unserem Sport niemals akzeptieren“, stellten die Citizens klar.