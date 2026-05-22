Guardiola-Hammer perfekt!

Johannes Vehren 22.05.2026 • 12:33 Uhr Pep Guardiola wird Manchester City trotz Vertrag bis 2027 nach der laufenden Saison verlassen. Das gaben die Engländer am Freitagmittag bekannt.

Pep Guardiola wird vorzeitig Manchester City nach der laufenden Saison verlassen! Das gab der Klub am Freitagmittag in einer Mitteilung und einem emotionalen Video bekannt. Der Trainer stand seit Juli 2016 an der Seitenlinie der Skyblues und hatte eigentlich noch Vertrag bis 2027.

„Trotz seines Abschieds als Trainer von Manchester City wird Pep seine Verbindung zur City Football Group fortsetzen und die Rolle eines globalen Botschafters übernehmen. In dieser Funktion wird er die Vereine der Gruppe technisch beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen arbeiten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Guardiola: „Es gibt keinen Grund“

„Was für eine Zeit wir gemeinsam hatten. Fragt mich nicht nach den Gründen, warum ich gehe. Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es Zeit für mich ist. Nichts ist ewig – wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für meinen FC Manchester City empfinde“, erklärte der 55-Jährige.

Er fügte hinzu: „Dies ist eine Stadt, die auf Arbeit aufgebaut ist. Auf Fleiß. Man sieht es an der Farbe der Ziegelsteine. An den Menschen, die früh zur Arbeit gingen und lange blieben. An den Fabriken. An den Pankhursts. An den Gewerkschaften. Die Musik. Einfach die industrielle Revolution und wie sie die Welt verändert hat. Und ich glaube, ich habe das mit der Zeit verstanden, und meine Mannschaften auch.“

„Es hat so verdammt viel Spaß gemacht“

Guardiola appellierte: „Spieler, vergesst nicht – jeden einzelnen Augenblick, jeden Moment, mich, meine Mitarbeiter, diesen Verein, einfach alles. Was wir getan haben, haben wir für euch alle getan. Und ihr wart einfach außergewöhnlich. Ihr wisst es noch nicht, aber ihr hinterlasst ein Vermächtnis.“

Abschließend meinte der 55-Jährige: „Nun, da meine Zeit zu Ende geht, seid glücklich. Oasis sind wieder da. Meine Damen und Herren, danke, dass ihr mir vertraut habt. Danke, dass ihr mich angespornt habt. Danke, dass ihr mich geliebt habt. Es hat so verdammt viel Spaß gemacht. Ich liebe euch alle.“

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In seiner Amtszeit gewann Guardiola 20 Titel und ist damit der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte. Am kommenden Sonntag wird der Spanier sein letztes Spiel gegen Aston Villa coachen (ab 17 Uhr im LIVETICKER).

Tuchel kommt bei Guardiola ins Schwärmen

Während der Verkündung des englischen WM-Kaders wurde Nationaltrainer Thomas Tuchel auf Guardiola-Ende bei Man City angesprochen: „Die Auswirkungen, die er auf jede Liga hatte, in der er trainierte… er ist einzigartig, einer der besten überhaupt.“

In seiner bisherigen Laufbahn trainierte Guardiola den FC Barcelona, FC Bayern sowie die Skyblues. „Er machte eine große Revolution, wie er in Barcelona spielte, dann stellte er in der deutschen Bundesliga alles auf den Kopf. Danach kommt er hierher und zerstört jeden Rekord, das ist einfach außergewöhnlich“, geriet Tuchel ins Schwärmen.

Abschließend meinte der deutsche Coach, der etliche gegen Guardiola antrat: „Es gibt keine Worte, die seine Zielstrebigkeit beschreiben können. Es ist einfach das allerhöchste Niveau.“

Maresca als Favorit auf die Nachfolge

Bereits am Anfang der Woche meldeten englische Medien, dass Guardiola nach der Saison nicht mehr ManCity-Trainer sein und von seinem Amt zurücktritt. Seither werden auch Nachfolger spekuliert. Favorit hierbei soll Enze Maresca sein. Laut Sky soll sich City bereits seit März mit Maresca einig sein, der 46-Jährige erhalte einen Vertrag bis 2029.