„Guardiola wird sehr enttäuscht sein“

Philipp Heinemann 19.05.2026 • 18:41 Uhr Der Abschied von Pep Guardiola soll beschlossene Sache sein. TV-Experte Gary Neville reagiert überrascht auf die Art und Weise, wie die Nachricht an die Öffentlichkeit kommt.

Die Nachricht vom bevorstehenden Rücktritt von Pep Guardiola bei Manchester City hat sich in England wie ein Lauffeuer verbreitet – obwohl der Erfolgstrainer selbst die Entscheidung noch gar nicht verkündet hat.

„Das überrascht mich. Wenn das stimmt, wird ManCity sehr enttäuscht sein, dass es gerade jetzt rauskommt. Guardiola sicher auch“, befand der TV-Experte Gary Neville bei Sky Sports.

Die englische Boulevard-Zeitung The Sun berichtete nun einen Tag später, dass Guardiola tatsächlich äußerst wütend über die vorzeitig an die Öffentlichkeit geratene Information sein soll.

Guardiola? „Sowas ist eine Gamechanger-Nachricht“

So soll er seine Spieler erst im Nachgang informiert haben, nachdem etliche englische Medien bereits über den angeblichen Abschied berichtet hatten. Dabei soll sich der Spanier gar bei seinen Stars entschuldigt haben.

Neville verwies mit Verwunderung auch auf das bevorstehende und womöglich im Titelkampf entscheidende Ligaspiel am Dienstagabend gegen Bournemouth (ab 20.30 Uhr LIVE im Ticker auf SPORT1). Nur bei einem Sieg wahrt sich City in der Premier League die theoretische Chance, noch am letzten Spieltag die Meisterschaft zu gewinnen.

„Ich bin wirklich überrascht, weil es direkt vor einem Spiel ist. Weil es der Abend vor einem City-Spiel ist. Sowas ist eine ‚Gamechanger‘-Nachricht, so ein gigantischer Moment im Fußball. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ManCity das jetzt in der Welt haben wollte“, vermutete Neville.