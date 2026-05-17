Kurz vor der WM: Sorgen um deutschen Nationalspieler

Felix Kunkel 17.05.2026 • 20:42 Uhr Anton Stach verletzt sich wenige Wochen vor der WM – und muss vom Feld getragen werden. Ob Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den 27-Jährigen verzichten muss, bleibt zunächst offen.

Ist der Traum von der WM-Teilnahme geplatzt? Anton Stach hat sich beim Premier-League-Spiel mit Leeds United gegen Brighton (1:0) möglicherweise schwer verletzt.

Der Deutsche prallte in der 71. Minute unglücklich mit Gegenspieler Carlos Baleba zusammen. Sein linker Fuß begann daraufhin zu bluten, auch das Knie bekam offenbar einen Schlag ab.

Stach musste schließlich mit einer Trage vom Feld transportiert werden. Dabei verbarg der 27-Jährige sein Gesicht unter seinen Händen. Während es von den Rängen aufmunternden Applaus gab, kam Joel Piroe für ihn in die Partie.

Stachs WM-Traum in Gefahr?

Wie schwer die Verletzung ist und ob die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada für Stach in Gefahr ist, blieb zunächst offen. „Das sieht sehr schmerzhaft aus. Die WM steht vor der Tür, hoffentlich ist es nichts Ernstes“, erklärte Leeds-Coach Daniel Farke nach dem Spiel.

Der deutsche Trainer vermutete „eine Knöchelverletzung“, sagte aber auch: „Wir müssen auf das medizinische Team warten.“

Bislang hat Stach drei Länderspiele absolviert, beim Lehrgang Ende März war er im Kader von Julian Nagelsmann. Am Donnerstag (21. Mai) wird der Bundestrainer sein WM-Aufgebot bekanntgeben.