Neue Entwicklungen in Spionage-Affäre

Moritz Thienen 14.05.2026 • 23:30 Uhr In der Spionage-Affäre rund um die Aufstiegs-Playoffs in die Premier League meldet sich jetzt die English Football League zu Wort. Die Erklärung lässt viel Raum für Interpretationen.

Die Spionage-Affäre im englischen Aufstiegskampf steuert auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu und könnte für den FC Southampton tatsächlich schwerwiegende Folgen haben.

Wie die English Football League (EFL) am Donnerstag mitteilte, soll die entscheidende Anhörung im Disziplinarverfahren bis zum 19. Mai stattfinden.

„Die Kommission wird ihre Entscheidung so schnell wie möglich nach Prüfung der relevanten Stellungnahmen und Beweise bekanntgeben. Da das Verfahren von einer unabhängigen Disziplinarkommission durchgeführt wird, hat die EFL keinen Einfluss auf den geplanten Zeitplan“, schrieb der Verband in der Pressemitteilung.

Premier League: Wird sogar das Finale um den Aufstieg verschoben?

Zum aktuellen Zeitpunkt sei noch geplant, das Championship-Playoff-Finale zwischen Hull City und dem FC Southampton wie geplant am 23. Mai in Wembley auszutragen. Der Sieger des Duells steigt in die Premier League auf. Aber: „Die EFL verfügt über verschiedene Ausweichpläne für den Fall, dass diese benötigt werden – einschließlich der Berücksichtigung eines möglichen Berufungsverfahrens.“

Deshalb bittet der Verband auch die Anhänger der Finalisten, dass diese „sich bewusst sind, dass das Ergebnis des Disziplinarverfahrens noch zu Änderungen an der Ansetzung führen kann.“ Deswegen sollen die Fans beim Kauf von Tickets oder der möglichen Reiseplanung nach London Vorsicht walten lassen.

Ob Southampton nach dem Spionagevorwurf tatsächlich ernsthafte Konsequenzen wie eine Disqualifikation fürchten müsse, teilte der Liga-Verband nicht mit. Das erscheint nach den von der EFL beschriebenen Szenarien aber durchaus möglich. Von Geldstrafe bis hin zum Ausschluss aus den Playoffs scheint alles denkbar.

Mögliche Spionage beim Abschlusstraining sorgt für Aufruhr

Ausgangspunkt des Skandals ist ein brisanter Vorwurf aus der Vorwoche: Ein Mitarbeiter Southamptons soll zwei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Middlesbrough das Training des Gegners heimlich gefilmt haben.

Berichten in England zufolge wurde der Mann dabei sogar entdeckt – angeblich versteckt im Gebüsch nahe dem Trainingsgelände, ausgestattet mit einer Kamera. Middlesbrough legte umgehend Beschwerde ein, die Liga reagierte mit einem Verfahren.