Neue Spur bei Xabi Alonso

Johannes Behm 12.05.2026 • 20:07 Uhr Der FC Chelsea beschäftigt sich bei der Trainersuche offenbar mit Xabi Alonso.

Bezüglich der nächsten Trainerstation von Xabi Alonso hat sich offenbar eine neue Spur aufgetan. Wie das renommierte Portal The Athletic berichtete, bemüht sich der FC Chelsea um den spanischen Coach.

Alonso soll der Möglichkeit offen gegenüberstehen, allerdings hat sich Chelsea wohl noch nicht auf einen Wunschkandidaten festgelegt. Hoch gehandelt wird Andoni Iraola, der den AFC Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren im Sommer verlässt. Zudem soll auch Marco Silva vom FC Fulham im Gespräch sein.

Bei den Blues sitzt bis zum Saisonende Calum McFarlane interimsweise auf dem Trainerstuhl. Zuvor hatte der Klub Ex-Coach Liam Rosenior nach nur 23 Spielen gefeuert. Rosenior hatte die Nachfolge von Enzo Maresca angetreten, den der Klub ebenfalls in dieser Spielzeit vor die Tür gesetzt hatte.

Auch Liverpool an Alonso dran?

Zuletzt kursierten auch Berichte über ein mögliches Liverpool-Interesse an dem ehemaligen spanischen Weltklasse-Mittelfeldspieler. Bei Real Madrid wurde Alonso im Januar nach nur sieben Monaten im Amt entlassen.