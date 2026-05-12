Macht sich Liverpool wegen Alonso schlau?

Justin Schroll 12.05.2026 • 08:24 Uhr Beim FC Liverpool steht nach einer durchwachsenen Saison Trainer Arne Slot auf der Kippe. Bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger steht Xabi Alonso weiter hoch im Kurs, obwohl es Zweifel geben soll.

Macht der FC Liverpool jetzt Nägel mit Köpfen oder einen Rückzieher? Die Reds sollen einem Bericht zufolge wegen einer Verpflichtung von Trainer Xabi Alonso inzwischen Kontakt mit Real Madrid aufgenommen haben.

Wie die spanische As vermeldet hat, gab es offenbar ein Telefonat zwischen den beiden Klubs, in dem sich die Reds über Alonso erkundigt haben sollen.

Liverpool-Zweifel an Alonso?

Der frühere Coach von Bayer Leverkusen war im vergangenen Januar bei den Königlichen entlassen worden und galt zuletzt als Topkandidat für die Nachfolge von Arne Slot, sollte Liverpool seinen Meistertrainer aus der vergangenen Spielzeit nach einer unbefriedigenden Saison vor die Tür setzen.

Dem Bericht zufolge soll Liverpool aber inzwischen „Zweifel“ bekommen haben, ob Alonso der Richtige sei, das millionenschwere Projekt beim entthronten englischen Meister in die richtige Spur führen zu können.

Liverpool kämpft noch um die CL-Qualifikation

Ziel des Telefonats war wohl, die Zweifel auszuräumen und mehr über die Arbeit des 44-Jährigen zu erfahren, der bereits zwischen 2004 und 2009 in Liverpool als Spieler unter Vertrag stand.