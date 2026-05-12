Macht sich Liverpool wegen Alonso schlau?

Macht der FC Liverpool jetzt Nägel mit Köpfen oder einen Rückzieher? Die Reds sollen einem Bericht zufolge wegen einer Verpflichtung von Trainer Xabi Alonso inzwischen Kontakt mit Real Madrid aufgenommen haben.
Liverpool-Anruf wegen Alonso?
Wie die spanische As vermeldet hat, gab es offenbar ein Telefonat zwischen den beiden Klubs, in dem sich die Reds über Alonso erkundigt haben sollen.
Liverpool-Zweifel an Alonso?
Der frühere Coach von Bayer Leverkusen war im vergangenen Januar bei den Königlichen entlassen worden und galt zuletzt als Topkandidat für die Nachfolge von Arne Slot, sollte Liverpool seinen Meistertrainer aus der vergangenen Spielzeit nach einer unbefriedigenden Saison vor die Tür setzen.
Dem Bericht zufolge soll Liverpool aber inzwischen „Zweifel“ bekommen haben, ob Alonso der Richtige sei, das millionenschwere Projekt beim entthronten englischen Meister in die richtige Spur führen zu können.
Liverpool kämpft noch um die CL-Qualifikation
Ziel des Telefonats war wohl, die Zweifel auszuräumen und mehr über die Arbeit des 44-Jährigen zu erfahren, der bereits zwischen 2004 und 2009 in Liverpool als Spieler unter Vertrag stand.
Neben Alonso kursieren bei den Reds weitere Trainernamen, die infrage kommen könnten, den in dieser Spielzeit glücklosen Slot zu ersetzen. Aktuell steht Liverpool auf Platz vier und hat die Qualifikation für die Champions League 2026/27 noch nicht in der Tasche.