"Peinlich für alle Beteiligten": Emery rechnet nach Elliott-Leihe ab

Niklas Sagner 16.05.2026 • 21:06 Uhr Harvey Elliott galt vor nicht allzu langer Zeit als eines der größten Offensivtalente Europas. Mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit folgte zu Beginn der Saison die Leihe vom FC Liverpool zu Ligakonkurrent Aston Villa. Doch dieser Plan scheiterte krachend.

Die sich dem Ende neigende Saison war eine zum Vergessen für Harvey Elliott. Nun hat sich sein Trainer Unai Emery zur Situation des jungen Engländers geäußert – und das ziemlich deutlich.

Als „peinlich für alle Beteiligten“ bezeichnete der 54-Jährige die Leihe Elliotts zu Aston Villa auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Klub, zu dem er im Sommer wieder zurückkehren wird. Beim FC Liverpool steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

In der abgelaufenen Saison kam der 23-Jährige auf gerade einmal neun Einsätze, erzielte dabei ein Tor und stand insgesamt nur 277 Minuten auf dem Platz. Berichten zufolge hätte Aston Villa den Mittelfeldspieler per Klausel für 35 Millionen Pfund fest verpflichten müssen, sobald Elliott zehn Einsätze in der Premier League absolviert hätte – am Ende kam er in der Liga jedoch nur viermal für Villa zum Einsatz.

Unai Emery machte deutlich, dass auch er mit dem Verlauf der Leihe unzufrieden ist und richtete auf der Pressekonferenz versöhnliche Worte an den Engländer: „Meine Entschuldigung an Harvey Elliott ist jeden Tag in meinem Kopf. Wir tragen Verantwortung und auch Liverpool trägt dafür Verantwortung.“

Liverpool und Elliott: Ergibt das wirklich Sinn?

Doch wie oder ob es beim FC Liverpool für Elliott weitergehen wird, scheint ungewiss. Reds-Trainer Arne Slot machte immerhin deutlich, dass Elliott weiterhin Spieler von Liverpool ist und sagte: „Er steht bei uns unter Vertrag, also wird er zu Beginn der Saison bei uns sein.“

Das garantiert zwar nicht zwangsläufig eine langfristige Zukunft an der Anfield Road, sollte dem englischen Jugendnationalspieler aber zumindest die Chance geben, sich in der Vorbereitung neu zu sortieren.

Doch ob sich Elliott in dem Starensemble der Reds berechtigte Hoffnungen auf viel Spielzeit machen darf, ist fraglich.

Auch die Reds können mit der Leihe absolut nicht zufrieden sein. Bereits im Januar hatten Liverpool und Villa versucht, eine Einigung über eine vorzeitige Beendigung des Deals zu erzielen, doch es wurde keine Lösung gefunden, die für beide Klubs passte. Somit verbrachte Elliott weiterhin die meiste Zeit auf der Tribüne und bekam keine Chance, sich in der Premier League zu beweisen.

RB Leipzig mit Interesse an Elliott

Bereits im vergangenen Sommer war Harvey Elliott ein großes Thema bei RB Leipzig – nun nehmen die Spekulationen um den Engländer erneut Fahrt auf.