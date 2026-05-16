"Peinlich!" Legende watscht Liverpool-Star ab

Johannes Vehren 16.05.2026 • 11:27 Uhr Der FC Liverpool verpasst die vorzeitige Champions-League-Qualifikation. Schon während der Pleite wird Alexis Mac Allister scharf kritisiert.

Alexis Mac Allister ist nach einem Zwischenfall während der 2:4-Niederlage seines FC Liverpool bei Aston Villa scharf kritisiert worden! Grund war eine Szene in der zweiten Halbzeit, als der Mittelfeldspieler bei einer Auseinandersetzung mit Ezri Konsa theatralisch zu Boden fiel.

Auslöser war dabei Mac Allister selbst, der Konsa mit der flachen Hand gegen die Brust stieß. Dieser packte sich daraufhin das Trikot des Liverpool-Stars und zog es nach oben – dabei berührte er auch leicht das Gesicht von Mac Allister.

Der Argentinier ging umgehend zu Boden und schlug die Hände vor den Kopf zusammen. Der VAR prüfte die Situation und entschied, dass kein strafbares Vergehen von Konsa vorlag.

Liverpool-Legende verurteilt „peinliche“ Aktion

Kurios: Bilder von der Seitenlinie legen nahe, dass Reds-Trainer Arne Slot seinen Spieler dazu aufforderte, wieder aufzustehen. Liverpool lag in der 71. Minute bereits mit 1:2 zurück.

Mac Allisters Aktion ließ auch Liverpool-Legende Jamie Carragher bei Sky Sports lospoltern: „Das macht er in jedem Spiel. Peinlich. Hebt ihn wieder hoch.“ Der Experte legte nochmal nach: „Mir wäre es peinlich, wenn sie Konsa dafür vom Platz stellen würden.“

Liverpools Abend wurde kurz nach dem Vorfall noch schlimmer, denn die Gastgeber erzielten nur wenige Augenblicke später das 3:1. Kurz vor dem Abpfiff gab Carragher noch eine schonungslos ehrliche Einschätzung der Probleme seiner ehemaligen Mannschaft ab.