Premier League: Florian Wirtz kann Liverpool-Schlappe nicht abwenden

Julius Schamburg 15.05.2026 • 22:58 Uhr Der FC Liverpool verliert bei Ligakonkurrent Aston Villa. Die Mannschaft von Arne Slot verpasst es, sich vorzeitig für die Champions League zu qualifizieren.

Schlappe für den FC Liverpool: Die Reds mussten sich am Freitagabend im Duell der Champions-League-Aspiranten mit 2:4 (0:1) geschlagen geben.

Mit einem Sieg hätte das Team von Arne Slot die CL-Qualifikation vorzeitig sichern können. Stattdessen bleibt seine Mannschaft auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg.

Aston Villa qualifiziert sich für die Königsklasse

Villa, der Finalgegner des SC Freiburg in der Europa League am Mittwoch, machte seinerseits im Matchball-Spiel der beiden Mannschaften den vorzeitigen Einzug in die Königsklasse perfekt.

Morgan Rogers (42.), Doppelpacker Ollie Watkins (73., 89.) und John McGinn (89.) trafen für Villa. Kapitän Virgil van Dijk war zweimal für die Gäste erfolgreich (52., 90.+2).

FC Liverpool: Wirtz kehrt nach Erkrankung zurück

Insgesamt zeigte die Mannschaft von Trainer Arne Slot eine enttäuschende Leistung. Florian Wirtz, der zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen war, wurde in der 66. Minute für Ex-Bayern-Profi Ryan Gravenberch eingewechselt, konnte die Pleite aber nicht mehr abwenden.

Die Villans ziehen in der Tabelle an Liverpool vorbei und liegen mit 62 Punkten auf Platz vier. Die Reds liegen mit 59 Punkten auf Rang fünf und könnten theoretisch noch vom AFC Bournemouth (55 Punkte) eingeholt werden.

Der Vorsprung könnte auf einen Punkt schrumpfen, wenn das Überraschungsteam von der Südküste gegen Manchester City gewinnt. Am letzten Spieltag bekommen es Wirtz und Co. mit dem ebenfalls starken FC Brentford zu tun.