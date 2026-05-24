Chelsea-Schock! Aufsteiger gelingt Historisches

SID 24.05.2026 • 19:20 Uhr Der letzte Spieltag der englischen Premier League hat wichtige Entscheidungen und große Emotionen gebracht.

Die Spurs sind gerettet, Sunderland gelingt Historisches – und Mohamed Salah bekommt Standing Ovations: Der letzte Spieltag der englischen Premier League hat wichtige Entscheidungen und große Emotionen gebracht.

Im Rennen um die letzten Europapokalplätze war Aufsteiger AFC Sunderland der große Sieger. Der über Jahre schwer gebeutelte Klub gewann gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:0) und qualifizierte sich als Siebter, wie der Sechste AFC Bournemouth, noch für die Europa League – vor vier Jahren spielte Sunderland noch drittklassig, nun steht der Klub erstmals seit 53 Jahren im Europapokal.

Teammanager Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion verloren gegen Manchester United 0:3 (0:2) und rutschten am Ende einer Saison, in der der Klub zeitweise von der Champions League träumen durfte, noch auf Rang acht. Brighton wird damit in der Conference League starten. Klub-Weltmeister Chelsea hingegen wird in der kommenden Saison unter dem neuen Chefcoach Xabi Alonso nicht international vertreten sein.

Presse: Chelsea mit „miserablen Saison“

„Chelsea verpasst die Europa-Plätze nach einer katastrophalen Niederlage am letzten Spieltag in Sunderland. Sunderland war der große Gewinner des Tages und überholte Chelsea dank eines 2:1-Sieges im Stadium of Light. Xabi Alonso wird in der nächsten Saison nicht in Europa spielen, da Chelsea seine Chance verspielt hat, dieser erneut miserablen Saison noch etwas Abhilfe zu schaffen“, schrieb The Sun.

The Telegraph titelte zudem: „Sunderland trotzt allen Erwartungen und sichert sich gegen ein schwächelndes Chelsea die Teilnahme am europäischen Wettbewerb

Die Mannschaft von Regis Le Bris glänzte und sicherte sich die Rückkehr nach Europa, während Chelsea auf den 10. Platz abrutschte.“

Tottenham hält die Klasse – West Ham steigt ab

Tottenham Hotspur sicherte am Ende einer völlig enttäuschenden Saison den Klassenerhalt und sorgte damit noch einmal für Ekstase im eigenen Stadion. Der ambitionierte englische Traditionsklub gewann gegen den FC Everton mit 1:0 (1:0) und war dadurch nicht mehr vom Ergebnis der Konkurrenz abhängig. Bayern-Leihgabe Joao Palhinha erzielte den umjubelten Siegtreffer (43.).

Der Londoner Rivale West Ham United tat gegen Leeds United mit einem 3:0 (0:0) alles, was möglich war, folgt nun aber den Wolverhampton Wanderers und dem FC Burnley in die Zweitklassigkeit. Es ist für die Hammers der erste Abstieg seit 15 Jahren.

Liverpool zieht in die Champions League ein

Auf den Champions-League-Plätzen tat sich zum Abschluss nichts mehr. Meister FC Arsenal gewann bei Crystal Palace 2:1 (1:0), Manchester City verlor beim Abschied von Erfolgscoach Pep Guardiola 1:2 (1:0) gegen Aston Villa und beendet die Saison dennoch auf Rang zwei. ManUnited bleibt Dritter vor Villa, als Fünfter zieht auch der FC Liverpool um Nationalspieler Florian Wirtz in die Königsklasse ein.