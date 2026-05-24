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TV-Kommentator entschuldigt sich wegen Guardiola

Guardiola flucht live im TV

Pep Guardiola vergreift sich bei seinem Abschied von Manchester City kurzzeitig im Ton. Im TV folgt eine schnelle Entschuldigung der Kommentatoren.
Pep Guardiola steht vor seinem letzten Spiel an der Seitenlinie von Manchester City. Vor dem Duell mit Aston Villa spricht der Spanier über seine Zeit bei den Citizens und darüber, dass es für den Klub nun an der Zeit ist ein neues Kapitel zu beginnen.
Niklas Senger
Pep Guardiola vergreift sich bei seinem Abschied von Manchester City kurzzeitig im Ton. Im TV folgt eine schnelle Entschuldigung der Kommentatoren.

Ein letztes Mal hat Pep Guardiola die Spieler von Manchester City am Sonntag als Trainer ins Etihad Stadium geführt. Nachdem der Spanier am Freitag mitgeteilt hatte, den Klub am Ende der Saison zu verlassen, wurde er am letzten Spieltag der Saison noch einmal gebührend verabschiedet. Die Abschiedsrede von Guardiola sorgte in England für ungeahnte Schlagzeilen.

„Es war mir eine große Ehre, diesen Verein zu vertreten. Bei jeder Entscheidung habe ich daran gedacht, was das Beste für diesen Verein ist. Ich liebe euch so sehr“, sagte Guardiola vor den TV-Kameras von Sky Sports und ließ sich zum Abschluss zu einem Kraftausdruck hinreißen: „Lasst mich zu Ende bringen, was ich vor ein paar Tagen gesagt habe – man hat mir damals nicht erlaubt, es zu sagen, aber es hat fu***king Spaß gemacht.“

Guardiola kämpft mit den Tränen

Im englischen TV sah sich der Sky-Kommentator folglich zu einer prompten Entschuldigung für die Wortwahl des Startrainers gezwungen.

Es war jedoch nicht der einzige emotionale Ausbruch von Guardiola. Während großer Teile seiner Rede hatte der 55-Jährige mit den Tränen zu kämpfen und rang zu Beginn auch mit den Worten. „Ich bin so nervös, ich habe solche Angst“, meinte Guardiola und fragte sich: „Warum liebt ihr mich so sehr? Warum tut ihr mir das an?“

Nach der verpassten Meisterschaft endete die Saison allerdings nicht mit einem sportlichen Erfolg. Gegen Aston Villa mussten sich die Cityzens trotz Führung noch mit 1:2 geschlagen geben.

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