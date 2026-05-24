TV-Kommentator entschuldigt sich wegen Guardiola

Niklas Senger 24.05.2026 • 21:44 Uhr Pep Guardiola vergreift sich bei seinem Abschied von Manchester City kurzzeitig im Ton. Im TV folgt eine schnelle Entschuldigung der Kommentatoren.

„Es war mir eine große Ehre, diesen Verein zu vertreten. Bei jeder Entscheidung habe ich daran gedacht, was das Beste für diesen Verein ist. Ich liebe euch so sehr“, sagte Guardiola vor den TV-Kameras von Sky Sports und ließ sich zum Abschluss zu einem Kraftausdruck hinreißen: „Lasst mich zu Ende bringen, was ich vor ein paar Tagen gesagt habe – man hat mir damals nicht erlaubt, es zu sagen, aber es hat fu***king Spaß gemacht.“

Guardiola kämpft mit den Tränen

Im englischen TV sah sich der Sky-Kommentator folglich zu einer prompten Entschuldigung für die Wortwahl des Startrainers gezwungen.

Es war jedoch nicht der einzige emotionale Ausbruch von Guardiola. Während großer Teile seiner Rede hatte der 55-Jährige mit den Tränen zu kämpfen und rang zu Beginn auch mit den Worten. „Ich bin so nervös, ich habe solche Angst“, meinte Guardiola und fragte sich: „Warum liebt ihr mich so sehr? Warum tut ihr mir das an?“