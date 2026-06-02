Kenny Dalglish bestätigt Krebserkrankung aus Versehen

Fußball-Legende Sir Kenny Dalglish hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht – aus Versehen.
Dalglish bestätigt Krebs-Diagnose
„Im Idealfall wäre das privat geblieben“, sagte der 75-Jährige in einem Statement seines ehemaligen Klubs FC Liverpool: „Aber meine mangelnden technischen Fähigkeiten haben mir keine andere Wahl gelassen.“
Zuvor hatte der ehemalige Trainer der Reds die Diagnose versehentlich in einem „unbeabsichtigten Social‑Media‑Beitrag“ bestätigt. „Im Gegensatz zu meiner Nutzung des Mobiltelefons verläuft die Behandlung gut“, sagte Dalglish.
Dalglish prägte goldene Ära von Liverpool
Der Schotte erzielte für Celtic Glasgow zwischen 1969 und 1977 in 320 Spielen 167 Tore und gewann vier Meistertitel sowie vier schottische Pokalsiege.
Dalglish wechselte für die damalige britische Rekordablösesumme von 440.000 Pfund zu Liverpool und prägte eine goldene Ära des Vereins, in der er in 515 Einsätzen drei Europapokale und acht Meistertitel gewann.
1985 wurde er Spielertrainer bei den „Reds“ und führte Liverpool in dieser Zeit zu zwei FA‑Cup‑Siegen. Zudem führte er den Verein durch die Folgen der Hillsborough‑Katastrophe im Jahr 1989.