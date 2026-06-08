Einstiger Liverpool-Held macht Schluss: Origi beendet Karriere

SID 08.06.2026 • 18:10 Uhr Der ehemalige Wolfsburger Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere. Seine erfolgreichste Zeit hatte er unter Jürgen Klopp in Liverpool.

Der ehemalige Wolfsburger Divock Origi hat das Ende seiner Profikarriere bekanntgegeben. Wie der 31-Jährige am Montag in den Sozialen Medien mitteilte, sei seine „Bestimmung im Spiel als Spieler erfüllt“.

Neben 36 Spielen für den VfL Wolfsburg absolvierte Origi 175 Spiele für den FC Liverpool, wo er seine größten Erfolge feierte.

Als Origi bei den Reds zum Helden wurde

„Ich habe meinen Kindheitstraum ausgelebt, auf den größten Bühnen zu spielen und die größten Trophäen zu gewinnen. Ich bin Gott für all das dankbar“, fuhr der Stürmer fort, der zwischen 2014 bis 2022 bei Liverpool unter Vertrag stand und für die Spielzeiten 2014/15 an den OSC Lille und 2017/18 zum VfL Wolfsburg verliehen war.

Mit den Reds gewann er unter anderem die Champions League, den englischen Pokal und den Supercup. 2019 erzielte er das entscheidende Tor im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse als Liverpool den FC Barcelona mit 4:0 besiegte und dabei einen Drei-Tore-Rückstand drehte. Im Finale traf er erneut und sicherte dem Team um den damaligen Teammanager Jürgen Klopp den Europapokal.

Ab 2022 folgten Stationen bei Nottingham Forest, der AC Mailand sowie zuletzt dessen Zweitmannschaft Milan Futuro. In seiner Karriere kam Origi zudem 32-mal für die belgische Nationalmannschaft zum Einsatz.