Pikante Vorwürfe: Paukenschlag bei Füllkrug-Klub

Maximilian Lotz 06.06.2026 • 16:20 Uhr David Sullivan tritt mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender des Premier-League-Absteigers West Ham United zurück. Hintergrund ist eine bevorstehende Veröffentlichung "schwerwiegender Vorwürfe".

West Ham United gerät nach dem Abstieg aus der Premier League erneut in die Schlagzeilen. David Sullivan hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender der Hammers erklärt.

Eine „bevorstehende Veröffentlichung schwerwiegender Vorwürfe aus der Vergangenheit“ habe Sullivan zu diesem Schritt veranlasst, hieß es in einer Klub-Mitteilung: „Soweit bekannt ist, beziehen sich keine der Anschuldigungen auf West Ham United oder dessen Geschäftstätigkeit.“

Der 77 Jahre alte Geschäftsmann wies über seinen Rechtsbeistand jegliche Anschuldigungen zurück und bestritt jegliches rechtswidriges Verhalten. Um möglichen Schaden vom Klub abzuwenden, erklärte Sullivan nun seinen Rückzug.

Zurückgetretener West-Ham-Boss wehrt sich gegen Vorwürfe

„Die gegen mich erhobenen falschen Anschuldigungen wurden von den Medien aufgebauscht“, schrieb Sullivan in einer ebenfalls auf der Klub-Webseite veröffentlichten persönlichen Stellungnahme.

„Nachdem ich mein ganzes Leben lang Unternehmen in der Erotikbranche aufgebaut habe und dabei Tausende von Frauen kennengelernt habe, ist es leider unvermeidlich, dass eine kleine Anzahl von Vorwürfen wegen unangemessenen Verhaltens gegen mich erhoben wird. Ich weise diese Vorwürfe kategorisch zurück“, ergänzte Sullivan.

Er sei ein zurückhaltender Mensch „und diejenigen, die den echten David Sullivan persönlich und beruflich kennen – nicht die von den Boulevardmedien erfundene Karikatur –, wissen genau, wer ich bin und wofür ich stehe. Ich bin absolut nicht die Person, als die mich die Medien darstellen.“ Zudem kündigte er an, die BBC wegen Verleumdung verklagen zu wollen.

Sullivan wollte einst Maradona nach Birmingham locken

Sullivan kontrollierte in den 70er-Jahren nahezu die Hälfte des Marktes für Erotik-Magazine, im Alter von 25 Jahren war er Besitzer von 150 Erotik-Shops und durfte sich bereits Millionär nennen.

1993 versuchte er als Teilbesitzer des Fußballteams Birmingham City, Diego Maradona in die Premier League zu holen – italienische Medien berichteten einst, dass er Maradona seinerzeit sogar eine Rolle in einem Erwachsenenfilm angeboten habe. Die 2020 verstorbene argentinische Fußballlegende lehnte das Angebot damals aber ab.