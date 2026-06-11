Chelsea hat keine Verwendung mehr für Olises Bruder

Lars Hinzberg 11.06.2026 • 10:44 Uhr Die Karriere von Michael Olise geht sowohl beim FC Bayern als auch in der französischen Nationalmannschaft steil bergauf. Sein Bruder muss beim FC Chelsea dagegen einen herben Rückschlag verkraften.

Michael Olise ist derzeit die womöglich heißeste Aktie des FC Bayern und schickt sich an, auch bei der WM zum Shootingstar zu werden. Die Profikarriere seines jüngeren Bruders, Richard Olise, läuft dagegen deutlich holpriger. Beim FC Chelsea hat der 21-Jährige keine Zukunft.

Wie die Blues in einer offiziellen Vereinsmitteilung erklärten, wird der in diesem Sommer auslaufende Vertrag des ehemaligen englischen Junioren-Nationalspielers (ein Einsatz für die U18) nicht verlängert.

Richard Olise: Chelsea-Aus nach über zehn Jahren

Für den jüngeren Olise endet damit eine lange Zeit bei den Londonern. Vor über zehn Jahren begann er damals in der U9 der Hauptstädter. Zu einem Profieinsatz reichte es seitdem jedoch nicht. Einmal schaffte er es beim Conference League-Spiel im kasachischen Astana zwar in den Spieltagskader, blieb auch dort allerdings nur Zuschauer.

Neben Olise verabschiedete der FC Chelsea auch noch die Nachwuchskicker Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi und Jimi Tauriainen. „Wir danken allen unseren scheidenden Spielern für ihren Einsatz während ihrer Zeit bei den Blues und wünschen ihnen alles Gute für den nächsten Abschnitt ihrer Karriere“, schloss der Verein seine Mitteilung.