Überraschender Rücktritt! Aufstiegstrainer nimmt Auszeit

Felix Kunkel 10.06.2026 • 20:00 Uhr Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town braucht einen neuen Trainer. Der bisherige Coach Kieran McKenna tritt überraschend zurück.

Überraschung in England: Einen Monat nach dem Aufstieg in die Premier League muss sich Ipswich Town nach einem neuen Trainer umsehen. Nach fünf Saisons beim Verein ist Kieran McKenna von seinem Posten zurückgetreten.

„Nachdem ich in den vergangenen fünf Spielzeiten so viel in diese Aufgabe investiert habe, freue ich mich nun darauf, eine Pause vom Traineramt einzulegen und meiner Familie Zeit zu widmen, die mich bisher auf jedem Schritt meiner Karriere begleitet hat“, wird der 40-jährige Nordire in einer Mitteilung zitiert.

Nach dem erneuten Aufstieg in die Premier League und „nach reiflicher Überlegung in den letzten Wochen, habe ich das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt für mich ist, mich zurückzuziehen“, ergänzte McKenna.

Premier League: Ipswich macht Rückkehr am letzten Spieltag perfekt

Ipswich hatte am 46. und letzten Spieltag der zweitklassigen Championship beim 3:0 (2:0) gegen die Queens Park Rangers den benötigten Sieg eingefahren, um aus eigener Kraft nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Eliteliga zurückzukehren.