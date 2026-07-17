FC Liverpool bindet Top-Star

Der FC Liverpool schraubt am Kader für die neue Saison und hat die Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers bekanntgegeben. Dominik Szoboszlai „hat einen neuen langfristigen Vertrag“ unterschrieben, wie die Reds mitteilten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Kontrakt bis 2031 datiert sein.
Liverpool-Star klärt Zukunft
„Das ist vielleicht mein größter Tag. Davor stehen ein paar – wahrscheinlich, als ich bei Liverpool unterschrieben habe und als ich Vater geworden bin, natürlich. Aber in meiner Fußballkarriere kann ich sagen, dass der Tag zu den ersten drei gehört“, wird der offensive Mittelfeldspieler auf der Vereinsseite zitiert.
Szoboszlai kam einst für 70 Millionen nach Liverpool
Der 25-Jährige wechselte 2023 für 70 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road und sammelte seitdem 56 Torbeteiligungen in 147 Einsätzen. Sein größter Erfolg war 2025 der Gewinn der Premier League.
Nach einem enttäuschenden fünften Platz in der abgelaufenen Saison will Liverpool mit dem neuen Trainer Andoni Iraola wieder oben angreifen. Für 63 Millionen Euro wurde mit Jérémy Jacquet bereits ein Innenverteidiger von Stade Rennes verpflichtet, Spanien-Angreifer Víctor Muñoz kommt zudem für 40 Millionen von CA Osasuna.