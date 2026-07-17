FC Liverpool bindet Top-Star

Lars Hinzberg 17.07.2026 • 18:33 Uhr Der FC Liverpool hat den Vertrag mit Dominik Szoboszlai vorzeitig verlängert.

Der FC Liverpool schraubt am Kader für die neue Saison und hat die Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers bekanntgegeben. Dominik Szoboszlai „hat einen neuen langfristigen Vertrag“ unterschrieben, wie die Reds mitteilten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Kontrakt bis 2031 datiert sein.

„Das ist vielleicht mein größter Tag. Davor stehen ein paar – wahrscheinlich, als ich bei Liverpool unterschrieben habe und als ich Vater geworden bin, natürlich. Aber in meiner Fußballkarriere kann ich sagen, dass der Tag zu den ersten drei gehört“, wird der offensive Mittelfeldspieler auf der Vereinsseite zitiert.

Szoboszlai kam einst für 70 Millionen nach Liverpool

Der 25-Jährige wechselte 2023 für 70 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road und sammelte seitdem 56 Torbeteiligungen in 147 Einsätzen. Sein größter Erfolg war 2025 der Gewinn der Premier League.