Nach Bayern-Abschied: England-Star zurück nach England

SID 03.07.2026 • 10:59 Uhr Die neue Herausforderung nach dem Bayern-Abschied führt Georgia Stanway zurück auf die Insel.

Die englische Nationalspielerin Georgia Stanway kehrt nach dem Abschied vom FC Bayern München in ihre Heimat zurück. Nach insgesamt vier Saisons beim deutschen Double-Sieger unterschrieb die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin beim FC Arsenal, dies gab der Vizemeister der englischen Women’s Super League am Freitag bekannt.

Angaben über die Vertragsdauer machte der Verein nicht.

Stanway startet Arsenal-Abenteuer

Ihr Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt, wo die britische Doppel-Europameisterin vier Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiege mit den Münchnerinnen gefeiert hatte, war bereits zum Jahresanfang kommuniziert worden. In insgesamt 128 Spielen überzeugte Stanway mit 32 Toren, ihren im Sommer auslaufenden Vertrag wollte die Spielerin damals zugunsten einer neuen Herausforderung nicht verlängern.

Diese hat sie nun gefunden: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, und ich bin so stolz darauf, nun bei Arsenal zu spielen“, erklärte Stanway, die vor ihrer Zeit in München beim Ligarivalen Manchester City gespielt hatte: „Das ist ein großartiger Verein, der den Frauenfußball auf ein neues Niveau hebt, und ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte Titel gewinnen und mich als Spielerin weiterentwickeln.“