Einer der teuersten Transfers der Fußball-Geschichte ist perfekt!

SID 21.07.2026 • 23:06 Uhr Von Europa-League-Sieger Aston Villa wechselt der Offensivspieler Morgan Rogers für fast 138 Millionen Euro nach London.

Sündhaft teures Einstandsgeschenk für Xabi Alonso beim FC Chelsea: Wie der englische Spitzenklub, der die Qualifikation für den Europapokal verpasst hatte, am Dienstagabend mitteilte, wechselt der englische Nationalspieler Morgan Rogers von Europa-League-Sieger Aston Villa zu den Blues.

Der WM-Dritte Rogers (23) soll laut übereinstimmen Medienberichten umgerechnet mehr als 137 Millionen Euro Ablöse kosten. Teurer waren in der Fußball-Geschichte nur vier Spieler: Neymar, der 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt war, sowie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Alexander Isak.

Verdammt teurer Neuzugang für Alonso

Offensivakteur Rogers, der bei der Weltmeisterschaft im Team von Thomas Tuchel meist Joker war und in sieben Einsätzen zwei Torvorlagen verzeichnete, erhält an der Stamford Bridge einen Vertrag bis 2033. „Ich bin unglaublich begeistert“, sagte Rogers: „Für mich ist Chelsea der größte Verein in London – ein Klub, den ich schon seit meiner Kindheit bewundere.“ Er freue sich „riesig auf das Projekt mit dem neuen Teammanager“.