Premier League: Oliver Glasner vor überraschender Unterschrift?

Felix Kunkel 01.07.2026 • 19:13 Uhr Trainer Oliver Glasner ist nach seinem Abschied von Crystal Palace auf Vereinssuche. Berichten zufolge steht sein nächster Klub jetzt fest.

Oliver Glasner bleibt offenbar der Premier League erhalten. Nachdem der Österreicher seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängert hatte, verdichten sich nun die Hinweise auf seine nächste Station: Übereinstimmenden Berichten aus England zufolge soll der 51-Jährige neuer Coach bei Nottingham Forest werden.

Demnach ist Glasner als Nachfolger von Vitor Pereira vorgesehen. Der Portugiese steht zwar noch bei Nottingham Forest unter Vertrag, doch laut den Berichten laufen bereits Gespräche über eine vorzeitige Trennung. Pereira hatte das Traineramt erst im Februar übernommen.

Für Glasner wäre es die zweite Station in England, nachdem er Crystal Palace in den vergangenen Jahren zu den größten Erfolgen der Vereinsgeschichte geführt hatte. Unter seiner Leitung gewann der Klub zunächst 2025 den FA Cup – den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. In der vergangenen Saison folgte mit dem Triumph in der Conference League der nächste Meilenstein.

Glasner galt lange als heißer Milan-Kandidat

Glasners Abschied zum Saisonende stand bereits seit geraumer Zeit fest. In der Folge war der frühere Frankfurt-Coach mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht worden. Lange schien vieles auf einen Wechsel zum AC Milan hinzudeuten, doch die Italiener entschieden sich am Ende für Ruben Amorim.