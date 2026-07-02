Premier League: Weg frei für Oliver Glasner?

Felix Kunkel 02.07.2026 • 20:29 Uhr Nottingham Forest trennt sich von Trainer Vitor Pereira. Als Nachfolger steht Berichten zufolge Oliver Glasner bereit.

Vitor Pereira ist nicht mehr Trainer von Nottingham Forest. Der Premier-League-Klub gab die Trennung vom Portugiesen am Donnerstagabend offiziell bekannt, nachdem dieser bereits in der Nacht zuvor persönlich seinen Abschied angekündigt hatte.

Damit dürfte ein mögliches Engagement von Oliver Glasner näher rücken. Der Österreicher, der seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängert hatte, soll übereinstimmenden Berichten zufolge bei Forest neuer Coach werden.

Premier League: Trennung nach wenigen Monaten

Pereira hatte Nottingham erst im Februar übernommen. Der Klub erreichte in der abgelaufenen Saison das Halbfinale der Europa League, landete in der Premier League aber nur auf dem 16. Tabellenplatz.

Nottingham machte bei der nun erfolgten Trennung von Pereira von einer vertraglich verankerten Kündigungsklausel Gebrauch, wie der Verein mitteilte.