Sorgen um Liverpool-Routinier Joe Gomez

Conrad Fröhlich 26.07.2026 • 19:07 Uhr Das Debüt des neuen Liverpool-Trainers Andoni Iraola wird von einer Verletzung überschattet. Für Innenverteidiger Joe Gomez endete der Arbeitstag bereits nach zehn Minuten.

Das Debüt von Liverpools neuem Trainer Andoni Iraola ist von einer Verletzung überschattet worden. Beim 4:2-Sieg im Testspiel gegen AFC Sunderland musste Joe Gomez bereits nach zehn Minuten runter.

Der Innenverteidiger, der die Reds als Kapitän aufs Spielfeld führte, musste wegen einer muskulären Verletzung ausgewechselt werden. Sein erstes Spiel an der Seitenlinie als neuer Chefcoach des LFC hatte sich Iraola sicherlich anders vorgestellt.

Iraola: „Die wohl schlimmste Nachricht“

Iraola sagte nach dem Spiel: „Die wohl schlimmste Nachricht war gleich zu Beginn die Verletzung von Joe.“

Gomez wurde zuletzt immer wieder von Verletzungspech geplagt: In der Saison 2024/25 absolvierte er nur neun Ligapartien. In der vergangenen Spielzeit waren es 21 Einsätze in der Premier League.

Nun der nächste verletzungsbedingte Rückschlag für den 29-Jährigen.

Stars um Wirtz warten in Chicago

Bislang ist der Kader der Reds – auch wegen der Spieler, die die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko absolvierten – noch lückenhaft. Das soll sich bald ändern.

Alexander Isak, Florian Wirtz und Ryan Gravenberch sind laut Iraola „bereits in Chicago. Sie warten auf uns. Sie werden ab morgen mit uns ins Training einsteigen.“

Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa und Lewis Koumas trafen für die Reds. Enzo Le Fee und Timur Tuterov waren für Sunderland erfolgreich.