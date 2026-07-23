Steigt Jeff Bezos beim FC Liverpool ein?

Daniel Höhn 23.07.2026 • 13:25 Uhr Dem FC Liverpool winkt ein Geldregen. Offenbar steht Amazon-Boss Jeff Bezos kurz vor dem Einstieg bei den Reds.

Amazon-Boss Jeff Bezos steht offenbar kurz vor einer Minderheitsbeteiligung am Premier-League-Klub FC Liverpool.

So wurde Bezos englischen Medienberichten zufolge angesprochen, sich mit dem Konsortium von Amit Bhatia zusammenzutun, um eine Minderheitsbeteiligung am LFC zu erwerben.

Bezos ist laut Forbes der viertreichste Mann der Welt mit einem geschätzten Vermögen von ca. 230 Milliarden Euro.

FC Liverpool: Mehr Geld für Transfers?

Der FC Liverpool gehört der Fenway Sports Group – angeführt von John W. Henry. Ein Einstieg von Bezos würde aber keinen Verkauf der Eigentümer bedeuten, sondern nur die Chance auf einige hochkarätige Transfers erhöhen.

Im vergangenen Sommer gab der Klub ca. 500 Millionen Euro für Neuzugänge – unter anderem für den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz – aus. Dieser Kaufrausch hinterließ ein großes Loch in den Kassen der Reds. Dieses soll Bezos nun stopfen.