Bericht: FC Liverpool plant angeblich finale Barcola-Offerte

SPORT1 25.08.2026 • 14:46 Uhr Laut Medienberichten will der FC Liverpool ein letztes Angebot für Bradley Barcola abgeben. Auch das Umfeld des Franzosen ist angeblich zuversichtlich.

Laut einem Bericht der L’Équipe arbeitet der FC Liverpool an einem finalen Angebot für Bradley Barcola. Die Verantwortlichen der Reds sind demnach zuversichtlich, dass Paris Saint-Germain das Angebot akzeptieren wird. Auch Barcola und sein Umfeld gehen inzwischen offenbar davon aus, dass beide Klubs vor Ende des Sommer-Transferfensters eine Einigung erzielen werden.

In dem Bericht gilt der 23-Jährige weiterhin als LFC-Priorität. PSG soll allerdings weiterhin eine Ablöse in Höhe von rund 145 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 170 Millionen Euro) fordern. Barcola steht in Paris noch für zwei Jahre unter Vertrag.

PSG soll erste Vorstöße aus Liverpool abgelehnt haben

Wie L’Équipe weiter berichtet, hat sich die Bewertungslücke zwischen beiden Vereinen in den vergangenen Wochen verringert. PSG soll erste Vorschläge aus Liverpool abgelehnt haben, die Gespräche liefen jedoch bis in die letzte Woche des Transferfensters hinein.

Parallel dazu gibt es nach Informationen des Liverpool Echo weitere Transferbaustellen. Demnach hat Brighton & Hove Albion zwei Angebote für Yankuba Minteh abgelehnt, das jüngste soll bei rund 60 Millionen Pfund (rund 70 Millionen Euro) gelegen haben. Brighton wolle dem Bericht zufolge jedoch mehr als 70 Millionen Pfund.

Außerdem sollen die Reds laut Liverpool Echo „auslotendes“ Interesse an Ibrahim Mbaye gezeigt haben. Da die Reds aber weiterhin an Minteh interessiert sind, ist ein Nachfassen bei PSG wegen Mbaye eher unwahrscheinlich. Zusätzlich wird Cody Gakpo in dem Bericht mit einem möglichen Abgang in Verbindung gebracht.