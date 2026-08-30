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Transfer-Hammer: Chelsea holt Weltmeister-Keeper Martínez

Chelsea landet Transfer-Coup

Emiliano Martínez verlässt Villa nach sechs Jahren und schließt sich Xabi Alonsos FC Chelsea an.
Emiliano Martinez steht kurz vor einem Transfer von Aston Villa zum FC Chelsea, der bereits vier Torhüter im Kader hat. Der FC Bayern München möchte Michael Olise zu einer der tragenden Säulen seines langfristigen Projekts machen und ist bereit, erhebliche finanzielle Anstrengungen zu unternehmen, um ihn zu halten.
SID
Emiliano Martínez verlässt Villa nach sechs Jahren und schließt sich Xabi Alonsos FC Chelsea an.

Der FC Chelsea hat den argentinischen Fußball-Nationaltorhüter Emiliano Martínez verpflichtet. Das bestätigte der Klub am Sonntag. Der Weltmeister von 2022 kommt vom Premier-League-Konkurrenten Aston Villa und erhält bei den Blues einen Dreijahresvertrag.

„Ich freue mich riesig, bei diesem Fußballverein zu sein“, wurde Martínez zitiert: „Der Wechsel zu Chelsea war für mich und meine Familie eine leichte Entscheidung, und ich bin einfach überglücklich – ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“ Wie The Athletic zuvor bereits berichtet hatte, sollen für den Transfer knapp neun Millionen Euro fließen.

„Ich bin jemand, der bei allem, was er tut, gewinnen will, und das möchte ich hier in diesen Fußballverein einbringen, denn es ist ein Verein, der Titel gewinnt – daher denke ich, dass wir gut zusammenpassen“, fügte Martínez, der auch bei der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada das argentinische Tor gehütet und mit seinem Team erst im Finale Spanien unterlegen war, in seinem Statement an.

Martínez feierte WM-Sieg 2022

Der 33-Jährige stand seit 2020 bei Aston Villa unter Vertrag, im vergangenen Frühjahr gewann er mit dem Klub nach dem Finalsieg über den SC Freiburg die Europa League.

Der größte Erfolg des Keepers allerdings war der Gewinn des WM-Titels 2022 in Katar. In den beiden darauffolgenden Jahren erhielt Martínez zudem die Jaschin-Trophäe für den Welttorhüter des Jahres.

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