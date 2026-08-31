Darum steht Leon Goretzka im ersten Spiel nicht im Kader

Philipp Heinemann 31.08.2026 • 20:59 Uhr Leon Goretzka steht beim ersten Spiel mit Aston Villa noch nicht im Kader. Der deutsche Nationalspieler verpasst damit gleich ein echtes Topspiel.

Leon Goretzka steht im ersten Spiel nach seinem Wechsel zu Aston Villa noch nicht im Kader. Der deutsche Nationalspieler fehlte beim Liga-Duell mit dem FC Arsenal im Aufgebot von Cheftrainer Unai Emery.

Goretzkas Verpflichtung war erst vor vier Tagen über die Bühne gegangen, zuvor hatte der vereinslose Mittelfeldspieler nur individuell trainieren können.

Darum spielt Goretzka nicht

Sky berichtete unter Berufung auf einen Verantwortlichen bei Aston Villa, dass der deutsche Neuzugang noch nicht vollständig fit sei. Da Goretzka keine Vorbereitung absolvieren konnte, wolle man kein Risiko eingehen.

Der ebenfalls erst vor kurzem vom FC Chelsea verpflichtete Stürmer Nicolas Jackson gehört derweil sofort zur ersten Elf, er trainierte aber seit Wochen bei den Blues.

„Wir wissen, dass wir uns im Umbruch befinden, aber das sind keine Ausreden“, sagte Emery: „Wir müssen heute unsere Leistung bringen und versuchen, uns so schnell wie möglich auf die neuen Spieler einzustellen. Die Premier League hat oberste Priorität. Ich bin zuversichtlich und optimistisch. Wir sind heute bereit, und die Spieler müssen heute nach unseren Vorstellungen spielen.“

Goretzka entschied sich nach reiflicher Überlegung für Aston Villa

Der 31-jährige Goretzka hatte acht Jahre lang für den FC Bayern gespielt, sein im Juni ausgelaufener Vertrag wurde nicht mehr verlängert.

„Es war ein wirklich gutes Gefühl, hier zu unterschreiben“, sagte Goretzka bei seiner Vorstellung: „Bekanntermaßen hatte ich etwas längere Ferien. Es war ein Prozess, bei dem ich wirklich herausfinden wollte, was ich will. Und hier hatte ich vom ersten Moment an ein wirklich gutes Gefühl.“