Aston Villa verkündet Goretzka mit Deutschland-Spruch

Johannes Vehren 27.08.2026 • 17:15 Uhr Der seit Juli vereinslose Leon Goretzka findet einen neuen Arbeitgeber. Der deutsche Nationalspieler wechselt nach England in die Premier League.

Goretzkas Vertrag beim FC Bayern war nicht verlängert worden. Aus diesem Grund muss Aston Villa keine Ablösesumme für Goretzka zahlen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt Trainer Unai Emery als Schlüsselfigur dafür, dass der Transfer über die Bühne gehen konnte. Er soll den deutschen Nationalspieler von dem Projekt überzeugt haben.

Goretzka: „Hatte etwas längere Ferien“

„Bekanntermaßen hatte ich etwas längere Ferien. Es war ein Prozess, bei dem ich wirklich herausfinden wollte, was ich will. Und hier hatte ich vom ersten Moment an ein wirklich gutes Gefühl“, sagte Goretzka in einem Vorstellungsvideo.

Während seiner Zeit bei den Bayern hatte er Villa in der Champions League 2024 gegenübergestanden und dabei in Birmingham eine 1:2-Niederlage erlebt, an die sich der Mittelfeldspieler offenbar auch gut erinnern konnte. „Es war eine wirklich besondere Atmosphäre und eine verrückte Energie im Stadion“. Was den harten Wettbewerb in der Premier League angeht meinte Goretzka: „Ich freue mich darauf, alle paar Tage ein großes Spiel zu erleben.“

Neue Rückennummer für Goretzka

Zuvor hatten die Villans ihren neuen Spieler mit einem kuriosen Spruch vorgestellt: „Wenn Sie einen Motor brauchen, vertrauen Sie auf deutsche Qualität“, schrieben der Verein auf X. Goretzka bekommt die Rückennummer 27. Bei den Bayern und in der Nationalmannschaft war er mit der Nummer 8 aufgelaufen.

Goretzka wird erst als vierter Deutscher das Trikot von Aston Villa tragen. Zuvor waren Thomas Hitzlsperger (2000 bis 2005) sowie die späteren Rostocker Stefan Beinlich und Matthias Breitkreutz (1992 bis 1994) für den Klub aktiv.

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Goretzkas erste Auslandsstation

Für Goretzka ist Aston Villa seine erste Auslandsstation. Nachdem er vom VfL Bochum ausgebildet wurde, zog es ihn 2013 nur wenige Kilometer weiter zum FC Schalke 04. Im Jahr 2018 folgte dann der Wechsel nach München – damals wie heute ablösefrei.