"Das war nicht mein größter Traum": Luka Vuskovic lässt aufhorchen

Johannes Behm 12.08.2026 • 09:51 Uhr Luka Vuskovic ist der neue Rekordtransfer von Brighton & Hove Albion und wird künftig in der Premier League auflaufen. Seine Traum-Liga ist das allerdings nicht.

Luka Vuskovic eroberte die Bundesliga in der vergangenen Saison im Sturm. Mit der Premier League wartet nun eine andere Hausnummer auf den 19-Jährigen, der während der Vorbereitung mit Brighton & Hove Albion für Aufsehen in England gesorgt hat.

Denn der kroatische Nationalspieler machte keinen Hehl daraus, dass es nie sein größter Traum war, einmal in Englands höchster Spielklasse aufzulaufen. „Ich freue mich darauf, in der Premier League zu spielen, aber das war nicht mein größter Traum“, erklärte die ehemalige HSV-Leihgabe nach dem Testspiel gegen AS Rom.

Was stattdessen die Traum-Liga des Innenverteidigers ist? „Vielleicht Spanien, weil das Leben dort dem in Kroatien am ähnlichsten ist“, betonte Vuskovic, der mit einer Ablösesumme von 54 Millionen Euro der neue Rekordtransfer des Seagulls ist.

Vuskovic: „Ich bin in gewisser Weise stolz“

Unzufrieden ist er mit seinem Wechsel allerdings keinesfalls. „Es ist natürlich die beste Liga der Welt, und ich bin mehr als glücklich, schon sehr bald mein erstes Spiel bestreiten zu können. Ich bin wirklich glücklich und, sagen wir mal, in gewisser Weise stolz“, fügte Vuskovic an.