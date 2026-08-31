Dieses Statement von Richarlison hat es in sich: "Habe viel Schlimmes erlebt"

SPORT1 31.08.2026 • 21:43 Uhr Richarlison will unbedingt zu seinem Ex-Verein, dem FC Everton, zurück. Doch beim Wechsel scheint es Probleme zu geben. Der Brasilianer veröffentlich ein Statement in den sozialen Medien - und teilt kräftig aus.

Richarlison hat sich nach den Transfergerüchten um seine Person zu Wort gemeldet und seinem Ärger Luft verschafft. Der Brasilianer, der aktuell noch bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht, drängt auf eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein, dem FC Everton. Dass die Verhandlungen offenbar ins Stocken geraten sind, gefällt dem Stürmer ganz und gar nicht.

„Nach allem, was ich in den letzten Jahren durchgemacht habe, habe ich beschlossen, dass NIEMALS WIEDER andere meine Zukunft für mich bestimmen werde“, schrieb Richarlison in seiner Instagram-Story.

Richarlison: „Habe viel Schlimmes erlebt“

„Ich habe in letzter Zeit viel Schlimmes erlebt, und fast alles davon geschah aufgrund von Entscheidungen anderer Menschen. Druck, Drohungen, Vergeltungsmaßnahmen – nichts davon macht mir Angst. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht, glaubt mir!“, fuhr der 29-Jährige fort.

Richarlison war im Sommer 2022 für 58 Millionen Euro von Everton zu den Spurs gewechselt. Nach vier Jahren steht er nun vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Verein. Die Ablösesumme soll laut der The Athletic bei 41 Millionen Euro liegen. Im Gegenzug soll Iliman Ndiaye von Everton zu den Spurs transferiert werden. Er soll wiederum 70 Millionen Euro kosten. Doch offenbar sind sich die beiden Vereine noch nicht gänzlich einig. Richarlison soll Trainer Roberto De Zerbi mehrfach seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben.

„Ich habe bei jeder Gelegenheit immer deutlich gemacht, dass ein Wechsel von mir zu einem anderen Verein auch gut für den Verein sein müsste. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich das niemals akzeptieren, so wie ich es auch nicht akzeptiert habe, als hier alles auseinanderfiel und sie mich brauchten“, schrieb Richarlison.

Richarlison drängt auf Rückkehr zum FC Everton

Sein Statement schloss er wie folgt: „Ich bin geblieben und habe mein Leben dafür gegeben. Deshalb hoffe ich, dass ihr meine Situation mit demselben Respekt behandelt, den ich immer für die Spurs und für alle Menschen hatte, die in dieser Zeit mit mir zusammengearbeitet haben. Entscheidet einfach nicht für mich.“

Kurz darauf postete Richarlison noch eine zweite Instagram-Story: „Sollte es zu einer Einigung zwischen den Spurs und Everton kommen, kehre ich zu meinem Lieblingsverein zurück. Es war tatsächlich meine Absicht, an den Ort zurückzukehren, an dem ich sehr glücklich war. Nur verliefen die Verhandlungen nicht so, wie es sich die Leute gewünscht hatten, und so wird es nun auch nicht mehr laufen. Trotz dieser Turbulenzen habe ich einen Vertrag bei den Spurs und stehe dem Verein weiterhin zur Verfügung.“