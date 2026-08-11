Liverpool-Einstieg? Heftiger Gegenwind für Bezos

SID 11.08.2026 • 21:07 Uhr Die offizielle Fan-Vereinigung sieht den Einstieg eines Konsortiums mit dem Amazon-Gründer mit Skepsis und fordert Aufklärung durch den Klub.

Die Anhänger des FC Liverpool blicken mit Sorge auf den angeblichen Einstieg einer Investorengruppe mit Amazon-Gründer Jeff Bezos. „Wir haben bei ähnlichen Verkäufen in anderen Vereinen erlebt, dass es zu erheblichen Veränderungen in der Führung des Klubs und im operativen Fußballbereich kam – mit Entscheidungen und Verhaltensweisen, die viele bei Liverpool nicht sehen möchten“, teilte „Spirit of Shankly“ (SoS) mit. Es handelt sich dabei um die offizielle Vereinigung der Fans des englischen Rekordmeisters.

Grund für die Besorgnis von SoS, benannt nach dem legendären ehemaligen Erfolgstrainer Bill Shankly, ist ein Bericht des englischen Senders Sky, wonach ein Konsortium vor der Übernahme von rund 30 Prozent der Anteile am FC Liverpool noch in dieser Woche steht. Angeführt wird die Gruppe von Amit Bahtia, dem Schwiegersohn des indischen Stahl-Magnaten Lakshmi Mittal, zu ihr gehört neben Bezos außerdem Eduardo Saverin, der Mitgründer des Sozialen Netzwerks Facebook.

Gruppe um Jeff Bezos vor Einstieg in Liverpool

Das Trio hat dem Mehrheitsgesellschafter Fenway Sports Group (FSG) angeblich ein Angebot von 1,35 Milliarden Pfund (derzeit ca. 1,82 Milliarden Dollar/1,57 Milliarden Euro) für die rund 30 Prozent der Anteile unterbreitet. Bezahlen könnten die drei Milliardäre diese Summe aus ihrer Privatschatulle: Bezos gilt laut Forbes mit einem geschätzten Vermögen von derzeit mehr als 280 Milliarden Dollar als drittreichster Mensch der Welt, Mittal und Saverin verfügen jeweils über mehr als 33 Milliarden Dollar.