6 Milliarden! Bezos-Einstieg hätte beachtliche Folgen

Lars Hinzberg 10.08.2026 • 18:25 Uhr Amazon-Boss Jeff Bezos steht als Teil eines Konsortiums wohl unmittelbar vor einem Einstieg beim FC Liverpool. Damit bahnt sich einer der größten Deals der Premier League an.

Der Einstieg eines Konsortiums rund um den Amazon-Gründer Jeff Bezos beim FC Liverpool rückt offenbar immer näher. Wie Sky Sports UK berichtet, plant die Gruppe, ein Drittel der Klub-Anteile zu erwerben.

Der Wert des LFC soll durch die Investition demnach auf rund 6 Milliarden Dollar (ca. 5,2 Milliarden Euro) steigen, was den Deal damit zu einem der größten in der Geschichte des englischen Fußballs machen würde. Von der Fenway Sports Group, Haupteigentümerin der Reds, werde noch in dieser oder der kommenden Woche eine offizielle Verkündung erwartet.

Gruppe um Jeff Bezos vor Einstieg in Liverpool

Angeführt wird die Gruppe um den im Fußballgeschäft noch unerfahrenen Bezos vom britisch-indischen Geschäftsmann Amit Bhatia. Weiter soll auch Facebook-Mitbegründer Eduardo Saverin Teil der Vereinigung sein.

Bhatia war bis zu diesem Sommer unter anderem als Shareholder und Direktor 18 Jahre lang beim Traditionsklub und Zweitligisten Queens Park Rangers aktiver Teil des englischen Fußballgeschäfts. Saverin bemühte sich als Teil eines anderen Konsortiums 2022 vergeblich um Anteile am FC Chelsea.

Bezos wird vom Wirtschaftsmagazin Forbes mit einem geschätzten Vermögen von 282 Milliarden Dollar (ca. 244 Milliarden Euro) auf Platz drei der reichsten Menschen der Welt geführt. Saverin rangiert der Schätzung zufolge mit 33,38 Milliarden Dollar (ca. 28,9 Milliarden Euro) auf Platz 66. Eine außergewöhnlich starke Minderheitsbeteiligung also, die sich da in Anfield andeutet.

Beachtliche finanzielle Entwicklung bei den Reds

Das passt zur allgemeinen Entwicklung, die der Wirtz-Klub in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Für 300 Millionen Pfund (ca. 351 Mio. Euro) stieg die FSG 2010 als Haupteigentümerin beim damals finanziell angeschlagenen Klub ein und formte ihn in den zurückliegenden 16 Jahren zu einem der wertvollsten Vereine der Fußballwelt.