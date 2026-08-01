England-Star schlief bei WM-Thriller gegen Mexiko ein

Johannes Vehren 01.08.2026 • 13:27 Uhr Cole Palmer wurde nicht in den WM-Kader von England berufen. Der Star des FC Chelsea verrät, dass er während des Achtelfinals der Three Lions gegen Mexiko eingeschlafen ist.

Cole Palmer hat einen amüsanten WM-Moment offenbart: Nachdem der Star des FC Chelsea von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nicht für den WM-Kader nominiert wurde, blieb ihm für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nur die Zuschauerrolle. Aufgrund der Zeitverschiebung fiel Palmer das nächtliche Wachbleiben nicht immer leicht.

„Die Zeiten in Amerika waren etwas verrückt. Es war ein bisschen schwierig, aber ich habe zugeschaut. Ich habe es geschafft, für England gegen Mexiko wach zu bleiben, aber dann bin ich in der Halbzeit eingeschlafen“, gestand der 24-Jährige in einer Presserunde. Schließlich begann die Partie erst mitten in der Nacht.

England-Star: „Mein Sommer war großartig“

Angesprochen auf die Nicht-Nominierung betonte Palmer, dass dies in ihm den Hunger auf die anstehende Saison geweckt hat und dass er sich vorgenommen habe, noch härter an sich und seinem Spiel zu arbeiten.

Die freie Zeit hatte für ihn aber auch Vorteile: „Mein Sommer war großartig. Ich hatte ungefähr sieben Wochen frei, was ich eigentlich noch nie wirklich hatte. Es war gut. Ich war mit meiner Familie im Urlaub. Ich fühle mich frisch.“