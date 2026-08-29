Newcastle will Nick Woltemade angeblich sofort abgeben

SPORT1 29.08.2026 • 13:54 Uhr Newcastle hat offenbar eine Entscheidung um die Zukunft von Nick Woltemade getroffen.

Newcastle United soll sich bei Nick Woltemade zu einem klaren Schritt entschieden haben: Wie talkSPORT berichtet, suchen die Magpies „aktiv“ nach einer Lösung, um den deutschen Nationalspieler noch vor dem Transferende am Dienstag abzugeben. Demnach wartet Newcastle nicht mehr nur auf Angebote, sondern bietet Woltemade sogar gezielt anderen Klubs an.

Der deutsche Angreifer war erst vor zwölf Monaten als damaliger Vereinsrekordtransfer für rund 80 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen. In seiner ersten Saison kam der Angreifer auf 51 Pflichtspiele und erzielte dabei insgesamt elf Treffer. Doch im Laufe der Spielzeit bekam der DFB-Star immer weniger Chancen und wurde zum Dauerreservisten. Auch aktuell sieht es nicht besser aus.

Newcastle will Woltemade wohl abgeben

Der neue Trainer Matthias Jaissle hatte zunächst den Eindruck vermittelt, Woltemade weiter eine Chance geben zu wollen. Zuletzt saß der 23-Jährige beim 2:2 in der Liga gegen den FC Liverpool jedoch das komplette Spiel auf der Bank. Beim 3:2-Sieg am Mittwoch im Carabao Cup gegen West Bromwich Albion stand Woltemade in der Startelf, blieb aber ebenfalls ohne Tor.

Interesse an Woltemade soll es bereits geben. Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, Neapel habe wegen eines möglichen Leihgeschäfts angefragt. Nach Informationen von TEAMtalk sollen zudem Vermittler Gespräche mit Stuttgart über eine Rückkehr geführt haben. Außerdem werden Borussia Dortmund und RB Leipzig als weitere Interessenten aus der Bundesliga genannt.

Ob es zu einem dauerhaften Transfer kommt, ist offen. The Athletic schreibt, Newcastle könnte mit einem Verkauf weit unter Einkaufssumme seine Transferbilanz mit Blick auf das Financial-Fairplay der UEFA jedoch massiv belasten. Dadurch erscheine ein vorübergehender Abgang auf Leihbasis im Sommer wahrscheinlicher.

Parallel arbeitet Newcastle laut dem Bericht weiter an Verstärkung für die Offensive: Matias Fernandez-Pardo (Lille) soll dabei das Top-Ziel sein, Bilal El Khannouss (Stuttgart) die bevorzugte Alternative.