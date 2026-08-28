Transfer-Bericht: Buhlt Topklub um Woltemade?

SPORT1 28.08.2026 • 16:37 Uhr Nick Woltemade kommt bei Newcastle weiter nicht zum Zug. Nun soll ein Topklub aus Italien anklopfen.

Nick Woltemade steht bei Newcastle United vor einer unklaren Zukunft. Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano hat sich die SSC Neapel beim Premier-League-Klub nach einer möglichen Leihe des 24 Jahre alten Angreifers erkundigt. Woltemade war im Sommer 2025 nach 12 Bundesliga-Toren für den VfB Stuttgart nach England gewechselt.

In Newcastle hatte Woltemade zunächst einen gelungenen Start, unter anderem mit einem Tor bei seinem Debüt und vier Treffern in fünf Premier-League-Spielen. Im weiteren Verlauf blieb die gewünschte Entwicklung jedoch aus. Trainer Eddie Howe setzte ihn in der vergangenen Saison zwischenzeitlich auch im Mittelfeld ein.

Woltemade auf dem Radar von Neapel?

Unter dem neuen Coach Matthias Jaissle gab es mehrere direkte Gespräche mit Woltemade. Beide können sich immerhin auf Deutsch unterhalten. Jaissle soll sich zudem Rat bei Sebastian Hoeneß geholt haben, der Woltemade in Stuttgart trainierte. In Newcastles Auftaktspiel gegen Liverpool kam Woltemade trotzdem nicht zum Einsatz, gegen West Bromwich Albion am Mittwochabend im League Cup tat er sich ebenfalls schwer – auch wenn er den Pass vor dem Siegtreffer mit einleitete.

Mit Yoane Wissa, Harvey Barnes und William Osula hat der deutsche Nationalspieler große Konkurrenz. Meist spielt Newcastle zudem nur mit einem Stürmer. Newcastle soll zudem noch nach einem weiteren Angreifer suchen, nachdem Nico González bereits verpflichtet wurde. Ein Verkauf Woltemades wäre laut Bericht wirtschaftlich schwierig: Für den Transfer im Sommer 2025 soll Newcastle rund 74 Millionen Euro gezahlt haben. Neben Neapel wird auch ein Interesse seines Ex-Vereins Stuttgart genannt.