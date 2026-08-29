Woltemade-Assist bei Newcastle-Sieg

SID 29.08.2026 • 20:24 Uhr Newcastles neuer Trainer Matthias Jaissle gewinnt bei Tottenham Hotspur sein erstes Spiel. Der eingewechselte Nick Woltemade ist am zweiten Tor beteiligt.

Matthias Jaissle hat seinen ersten Sieg mit Newcastle United in der englischen Premier League gefeiert. Mit dem eingewechselten Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade als Vorbereiter setzte sich die Mannschaft des deutschen Teammanagers bei Tottenham Hotspur mit 2:0 (0:0) durch.

Anthony Elanga erzielte die Führung der Magpies (62.). Dann bereitete Woltemade, beim 2:2 zum Auftakt gegen den FC Liverpool nur Zuschauer, das entscheidende Tor von Yoane Wissa per Kopf vor (72.). Der Ex-Stuttgarter war eine Minute zuvor eingewechselt worden.

Die englische Presse nahm die Szene um den deutschen Angreifer durchaus positiv wahr. Die Daily Mail schrieb: „Woltemade hat direkt großen Einfluss und legt auf Wissa quer. Der hat sich freigelaufen und köpft ein.“ Die BBC fügte an: „Woltemade ist gerade erst drin, und schon legt er eine Ecke ab auf Wissa. Der macht es ganz clever. Das ist ein Horror für Tottenham.“

Woltemades Konkurrent Wissa stand jedoch erneut im Zentrum. Er sagte bei Sky Sports zu seiner neuen Rolle als Stammstürmer: „Natürlich haben wir viele Spieler verloren, aber der Verein funktioniert gut, und das ist gut so, denn es ist eine Herausforderung. Wir brauchen Spieler, die in die Bresche springen. Letztes Jahr habe ich nicht gespielt, aber jetzt habe ich die Chance, zum Einsatz zu kommen.“ Der Ex-Schalker Malick Thiaw dagegen übrigens in der Abwehr von Anfang an.

Thiaw im Glück

„Wir sind als Verein und als Trainerstab wirklich stolz darauf, dass eine Mannschaft auf dem Platz den Spielplan bereits auf hohem Niveau umsetzt und dass sich die Spieler voll und ganz für das engagieren, was wir tun“, sagte Matthias Jaissle nach dem ersten Sieg bei Sky.



In der ersten Hälfte hatten die Spurs, die schon zum Auftakt 0:3 beim FC Brentford verloren hatten, deutlich mehr vom Spiel. Mehrmals musste Keeper Lukas Hornicek Newcastle vor einem Rückstand bewahren. Nach der Pause hatte Thiaw viel Glück, dass sein Foul im Strafraum ungeahndet blieb, auch der VAR drückte beide Augen zu (48.). Die Führung der Gäste nach gut einer Stunde kam überraschend.

Zuvor hatte Marco Rose im zweiten Spiel mit dem AFC Bournemouth seinen ersten Punkt verbucht. Der Teammanager sah ein 1:1 (1:0) gegen den FC Everton, die Führung durch Alex Scott (41.) reichte nicht zum Sieg, weil James Tarkowski in der Nachspielzeit ausglich (90.+1).