Bei ihm gerät Arteta ins Schwärmen

Maximilian Lotz 16.08.2026 • 21:32 Uhr Neuzugang Christos Tzolis feiert ein starkes Pflichtspieldebüt für den FC Arsenal. Im Community Shield gelingt dem Ex-Düsseldorfer etwas, das zuletzt ein gewisser David Beckham schaffte. Arsenal-Coach Mikel Arteta ist beeindruckt.

Erst mit Köpfchen und dann präzise mit dem Fuß: Christos Tzolis hat mit zwei Assists beim 3:0-Erfolg des FC Arsenal im Community Shield gegen Manchester City auf sich aufmerksam gemacht. Und nebenbei einen Traumeinstand mit historischer Note gefeiert.

Denn zwei Torvorlagen im Finale um den englischen Supercup sind alles andere als alltäglich. Zuletzt schaffte niemand Geringeres als David Beckham dieses Kunststück – vor immerhin schon 30 Jahren. 1996 bereitete Beckham zwei Tore für Manchester United gegen Newcastle United vor.

Am Sonntag in Cardiff war es der 24 Jahre alte Ex-Düsseldorfer, der auf den Spuren der englischen Fußball-Ikone wandelte – ganz ohne Exzentrik, dafür schlicht mit Können.

Arsenal-Coach Arteta schwärmt von Tzolis

„Sein Spielverständnis ist hervorragend – er ist ein Spieler, der die richtige Entscheidung trifft, wenn viele andere überhastet die falschen Entscheidungen treffen. Er ist sehr clever und präzise. Heute hat er in engen Situationen zweimal die richtige Entscheidung getroffen und zwei Tore vorbereitet“, schwärmte sein Trainer Mikel Arteta bei TNT Sports.

Die erste Szene hatte sich in der 28. Minute abgespielt, als Martin Ödegaard rechts am Strafraumeck eine Anspielstation suchte und Tzolis auf dem linken Flügel in die Tiefe startete. Ödegaards Diagonalball legte Tzolis per Kopf quer zu Kai Havertz, der aus kurzer Distanz Gianluigi Donnarumma zum zwischenzeitlichen 2:0 bezwang.

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Kurz nach der Pause hatte Tzolis wieder eine gute Idee. Auf dem linken Flügel zog er am Strafraumeck nach innen und spielte den Ball flach und scharf in den Sechzehner in den Lauf von Ödegaard, der plötzlich frei vor Donnarumma auftauchte und gnadenlos vollstreckte.

Beeindruckende Zahlen beim Arsenal-Debüt

Tzolis war damit zugleich der erste Arsenal-Spieler seit Willian im September 2020, der bei seinem Pflichtspieldebüt zwei oder mehr Torvorlagen lieferte.

„Ich finde es beeindruckend, wie selbstverständlich er sich in die Mannschaft integriert hat“, sagte Arteta über den griechischen Nationalspieler.

Nicht nur mit seinen beiden Assists hinterließ Tzolis einen starken Eindruck. Das Statistikportal Sofascore verzeichnete zwei weitere herausgespielte Großchancen sowie drei Pässe, die direkt zu Torabschlüssen führten. Die Passquote von 73 Prozent ist für einen Offensivspieler ebenfalls ein beeindruckender Wert.

40 Millionen Euro sollen die Gunners für Tzolis auf den Tisch gelegt haben. Für den belgischen Meister Club Brügge hatte der 1,79 Meter große Offensivmann in den vergangenen beiden Spielzeiten in 108 Pflichtspielen 43 Tore erzielt und 45 weitere Treffer vorbereitet.

Verhinderter Aufstiegsheld für Fortuna Düsseldorf

Davor wäre Tzolis für Fortuna Düsseldorf fast zum Aufstiegshelden geworden. In der Saison 2023/24 führte der dribbelstarke Flügelstürmer die Fortuna mit 24 Toren und zehn Assists in der 2. Bundesliga in die Relegation.

Beim 3:0 im Relegations-Hinspiel beim VfL Bochum bereitete Tzolis alle Fortuna-Tore vor. Im Rückspiel verspielte der Zweitligist den Vorsprung vor eigenem Publikum jedoch dramatisch und unterlag schließlich im Elfmeterschießen.

Tzolis war damals von Norwich City an die mittlerweile in die 3. Liga abgestürzten Düsseldorfer verliehen. Die Rheinländer zogen auch die verhältnismäßig geringe Kaufoption, konnten den Offensivmann aber nicht halten. Beim Weiterverkauf an Brügge machte die Fortuna aber laut Medienberichten einen Gewinn von zwei Millionen Euro.