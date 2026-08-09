Schon wieder! Liverpool bricht nach Wirtz-Tor ein

Maximilian Huber 09.08.2026 • 17:27 Uhr Florian Wirtz bestreitet mit dem FC Liverpool sein zweites Testspiel in der Saison-Vorbereitung 2026. Wie schon gegen Leeds United reiht sich der deutsche Nationalspieler in die Torschützenliste ein.

Florian Wirtz hat einmal mehr seinen Torriecher unter Beweis gestellt! Der Offensivspieler bestritt mit dem FC Liverpool sein zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung 2026 und traf gegen die AS Monaco (2:3) zum zwischenzeitlichen 2:0 (29.).

Cody Gakpo hatte eine Flanke von Lewis Koumas vor das gegnerische Tor geköpft, wo Monaco-Schlussmann Lukas Hradecky den Ball nicht zu packen bekam. Wirtz nutzte einen kleinen Moment, in dem der Ball frei lag, und drückte das Leder über die Linie.

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Schon bei der 2:4-Testniederlage am vergangenen Sonntag gegen Leeds United hatte Wirtz für Liverpool getroffen. Der 23-Jährige war nach der Fußball-Weltmeisterschaft zu den Reds gestoßen. In beiden Testspielen, in denen Wirtz mitwirkte, traf der Offensivspieler für sein Team.

Alexander Isak (16.) hatte Liverpool in Führung gebracht, ehe Wirtz nachlegte. Noch vor dem Halbzeitpfiff traf Aleksandr Golovin für Monaco (44.), Mika Biereth erzielte später den Ausgleich (56.). In der 59. Minute wurde Wirtz ausgewechselt, für ihn kam James McConnell auf den Platz.