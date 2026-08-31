FC Liverpool macht Transfer-Hammer perfekt

SPORT1 31.08.2026 • 15:17 Uhr Der FC Liverpool verpflichtet Bradley Barcola von PSG. Der Franzose unterschreibt bei den Reds langfristig.

Hammer-Transfer für den FC Liverpool! Die Reds verpflichten Bradley Barcola von Paris Saint-Germain und statten den französischen Nationalspieler mit einem Vertrag über fünf Jahre aus. Das gab der Klub am Montag offiziell bekannt.

Die Ablöse soll im Gesamtpaket rund 144 Millionen Euro betragen. Demnach zahlt Liverpool zunächst 124 Millionen Euro, weitere 20 Millionen Euro sollen über Bonuszahlungen hinzukommen. Barcola wird damit zum zweitteuersten Zugang der Klubgeschichte. Teurer war demnach nur Alexander Isak, der Liverpool rund 145 Millionen Euro gekostet haben soll.

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, für Liverpool spielen zu dürfen“, sagte Barcola, der hofft, „Großes zu erreichen. Allen voran den Gewinn der Premier League – das ist einer der größten Träume meines Lebens.“

Barcola war drei Jahre für PSG aktiv und kam in 152 Pflichtspielen auf 39 Tore sowie 35 Vorlagen. Er spielte 28-mal für Frankreich (sechs Tore) und gehörte auch bei der WM zum Kader von Les Bleus. Auf dem Weg zu Platz vier stand er in allen acht Spielen auf dem Platz und erzielte drei Tore.

Wie Liverpool Echo berichtet, hatten die Gespräche mit PSG den gesamten Sommer angedauert. Der Durchbruch soll gegen Ende der vergangenen Woche erfolgt sein, eine grundsätzliche Einigung demnach in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Barcola habe anschließend die Freigabe erhalten, nach England zu fliegen, und am Sonntag den Medizincheck absolviert.

Barcola Top-Priorität bei Liverpool

Liverpool hat Barcola dem Bericht zufolge bereits im Juni als Top-Priorität ausgemacht. Der Flügelspieler, der am Mittwoch 24 Jahre alt wird, soll seinen Wechselwunsch hinterlegt und eine Vertragsverlängerung in Paris nicht in Betracht gezogen haben.

PSG habe parallel seine Offensive verstärkt und Mika Godts sowie Ferran Torres und Maghnes Akilouche verpflichtet, zudem stehen demnach Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué und Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé im Kader. Liverpools Sportdirektor Richard Hughes soll in regelmäßigem Austausch mit PSG-Sportchef Luis Campos gestanden haben.

Unter Trainer Andoni Iraola soll Barcola künftig für Tempo über die Außen sorgen – insbesondere nach dem Abgang von Mohamed Salah. Der Neuzugang trägt an der Anfield Road die Rückennummer 29, die er laut Liverpool Echo in Anlehnung an die „Alex Hunter“-Figur aus der FIFA-Spielereihe gewählt hat.

Sein Debüt könnte er am Freitagabend bei Ipswich Town geben. Barcola ist Liverpools vierter Sommerzugang nach Jeremy Jacquet, Victor Munoz und Leihspieler Ronald Araújo (FC Barcelona).

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.