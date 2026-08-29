Gerrard knöpft sich Liverpool-Trio vor

SPORT1 29.08.2026 • 20:05 Uhr Liverpool holt gegen Nottingham Forest nach zweimaligem Rückstand ein 2:2. Steven Gerrard nimmt drei Reds in die Kritik.

Der FC Liverpool hat sich an der Anfield Road mit einem 2:2 (0:1) von Nottingham Forest getrennt. Zuvor hatte Steven Gerrard zur Pause Jeremie Frimpong, Alexis Mac Allister und Cody Gakpo deutlich kritisiert.

Forest ging in der 24. Minute in Führung: Dan Ndoye vollendete im Strafraum zur 1:0-Führung der Gäste. Kurz darauf traf Florian Wirtz zwar scheinbar zum Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition von Frimpong in der Entstehung aberkannt.

Gerrards Vorwurf an Frimpong

Gerrard nahm nach dem Forest-Führungstor mehrere Liverpooler in die Verantwortung. „Da ist der lange Ball, du musst den ersten Ball gewinnen – hier ist es sehr wichtig, dass Mac Allister ihn gewinnt. Wenn nicht, muss Cody Gakpo wieder in Position sein“, sagte Gerrard.

Rechts hätten die Reds die Aufgaben getauscht: „Frimpong geht ins erste Pressing, Gakpo muss der Rechtsverteidiger werden, er muss schneller zurück, in die Defensive, zurück in die Position – und sicherstellen, dass Ndoye diesen Abschluss nicht bekommt. Leider tut er das nicht. Er schaut nur auf den Ball – und sie werden dafür bestraft.“

Nach der Pause kam Liverpool laut Spielverlauf mit mehr Schwung aus der Kabine und glich in der 60. Minute aus: Alexander Isak verwertete nach einer Hereingabe von Gakpo am langen Pfosten zum 1:1. Zehn Minuten später ging Forest erneut in Führung: Nach einem Kontakt von Torwart Alisson gegen Neco Williams im Strafraum zeigte Schiedsrichter Sam Barrott sofort auf den Punkt. James McAtee überließ den Strafstoß Morgan Gibbs-White, der den Ball zentral zum 2:1 einschoss.

Gakpo und Frimpong wurden später durch Ryan Gravenberch und Kostas Tsimikas ersetzt. Den späten Ausgleich besorgte Sommerzugang Victor Munoz rund zehn Minuten vor Schluss: Sein Abschluss prallte gegen die Latte und sprang hinter die Linie – 2:2. Liverpool reist als Nächstes am Freitag, 4. September, zu Ipswich Town nach Portman Road, Nottingham Forest unter Trainer Andoni Iraola empfängt einen Tag später Tottenham Hotspur.