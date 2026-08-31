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Arsenal ringt neues Goretzka-Team nieder

Arsenal ringt Goretzka-Team nieder

Der FC Arsenal setzt sich knapp gegen Aston Villa durch - Leon Goretzka verpasst das umkämpfte Duell.
Kai Havertz und die Gunners setzen sich gegen Aston Villa durch
Kai Havertz und die Gunners setzen sich gegen Aston Villa durch
© IMAGO/Offside Sports Photography
SID
Der FC Arsenal setzt sich knapp gegen Aston Villa durch - Leon Goretzka verpasst das umkämpfte Duell.

Kai Havertz jubelt, Leon Goretzka fehlt noch: Der FC Arsenal hat auch sein zweites Saisonspiel in der englischen Premier League gewonnen. Der Meister schlug den Europa-League-Sieger Aston Villa auswärts knapp mit 1:0 (0:0).

Während Nationalstürmer Havertz trotz unauffälligen Auftritts feiern durfte, wartet auf der Gegenseite sein Nationalmannschaftskollege noch auf den ersten Einsatz bei seinem neuen Klub. Der ehemalige Münchner Goretzka stand wenige Tage nach seinem Wechsel zu Villa noch nicht im Kader.

VAR nimmt Arsenal-Elfer wieder zurück

Nach einer ereignislosen ersten Hälfte fiel das entscheidende Tor für den Champions-League-Finalisten in der 59. Minute durch Bukayo Saka. Zuvor hatte dieser nach einem vermeintlichen Foul noch einen Elfmeter gefordert (56.), der Schiedsrichter nahm seine Entscheidung jedoch nach Videobeweis wieder zurück.

Vom zuletzt treffsicheren Havertz – der 27-Jährige hatte sowohl am ersten Spieltag als auch im Community Shield gegen Manchester City ein Tor erzielt – war bis auf einen Schuss in der 74. Minute nicht viel zu sehen. Ein besonderes Spiel war es für seinen Trainer Mikel Arteta, der Spanier feierte sein 250. Premier League-Spiel als Coach von Arsenal.

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