Fix! Nick Woltemade bekommt einen deutschen Coach

SID 05.08.2026 • 20:24 Uhr Newcastle United gibt seinen neuen Cheftrainer bekannt. Es ist Matthias Jaissle, der damit auf Nick Woltemade trifft.

Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade bekommt bei Newcastle United einen deutschen Teammanager.

Der Klub aus der englischen Premier League gab am Mittwochabend die lange erwartete Verpflichtung von Matthias Jaissle bekannt. Zur Vertragsdauer machten die Magpies keine Angabe. Der 38-Jährige tritt die Nachfolge von Eddie Howe an.

„Matthias ist einer der spannendsten und angesehensten jungen Trainer im Fußball“, sagte Newcastles CEO David Hopkinson über Jaissle, der mit dem saudischen Klub Al-Ahli zweimal in Folge die asiatische Champions League gewonnen hatte: „Er verfügt über alle Eigenschaften, nach denen wir gesucht haben. Seine Erfolgsbilanz, seine Führungsqualitäten und sein unermüdlicher Drang zur Verbesserung machen ihn zu einer idealen Besetzung für Newcastle United.“

Jaissle der vierte deutsche Coach in der Premier League

Jaissle erklärte: „Wenn Newcastle United anklopft, horcht man auf. Die Ambitionen des Vereins, die Vision für die Zukunft und die sich bietenden Möglichkeiten machten dieses Angebot unglaublich attraktiv.“

Jaissle ist in der am 21. August beginnenden Premier-League-Saison nach Marco Rose (AFC Bournemouth), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) und Daniel Farke (Leeds United) schon der vierte deutsche Teammanager.

Der Schwabe, einst Profi bei der TSG Hoffenheim, hatte seine Trainer-Karriere im Nachwuchs von RB Leipzig begonnen, Cheftrainer eines Erstligisten wurde er erstmals 2021/22 bei Red Bull Salzburg.

Mit den Österreichern wurde er zweimal Meister, ehe er nach Saudi-Arabien wechselte. Al-Ahli befindet sich ebenso wie Newcastle im Besitz des saudi-arabischen Staatsfonds PIF.

Howe war schon in der vergangenen Saison unter Druck geraten, als Newcastle mit Woltemade und Malick Thiaw nach 17 Niederlagen in der Premier League nur auf dem zwölften Platz landete.