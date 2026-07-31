Trainer von Nick Woltemade tritt zurück - ein Deutscher soll übernehmen

SPORT1 31.07.2026 • 17:36 Uhr Eddie Howe tritt als Trainer von Newcastle United zurück. Nick Woltemade bekommt also einen neuen Coach. Ein Deutscher ist als Nachfolger im Gespräch.

Nationalspieler Nick Woltemade bekommt bei Newcastle United einen neuen Trainer. Teammanager Eddie Howe trat bei dem englischen Premier-League-Klub nach fünf Jahren von seinem Posten zurück, das bestätigten die Magpies am Freitag.

Als Nachfolger ist der Deutsche Matthias Jaissle im Gespräch, der zuletzt mit dem saudischen Klub Al-Ahli zweimal in Folge die asiatische Champions League gewonnen hatte.

Jaissle steht offenbar als Nachfolger bereit

„Der Prozess zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium, Updates werden in Kürze bekannt gegeben“, teilte Newcastle mit.

Jaissle wäre in der am 21. August beginnenden Premier-League-Saison nach Marco Rose (AFC Bournemouth), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) und Daniel Farke (Leeds United) schon der vierte deutsche Teammanager.

Der 38-Jährige hatte seine Trainer-Karriere im Nachwuchs von RB Leipzig begonnen, Cheftrainer eines Erstligisten wurde er erstmals 2021/22 bei Red Bull Salzburg.

Mit den Österreichern wurde er zweimal Meister, ehe er nach Saudi-Arabien wechselte. Al Ahli befindet sich ebenso wie Newcastle im Besitz des saudi-arabischen Staatsfonds PIF.

Enttäuschende Saison für Howe und Woltemade

Howe war schon in der vergangenen Saison unter Druck geraten, als Newcastle mit Woltemade und Malick Thiaw nach 17 Niederlagen in der Premier League nur auf dem zwölften Platz landete.

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Der 48-Jährige hatte das Traineramt im November 2021 von Steve Bruce übernommen und mit dem Gewinn des Ligapokals 2025 die 70 Jahre lange Wartezeit des Klubs auf einen bedeutenden nationalen Titel beendet.

Howe verabschiedet sich emotional

„Nach einer Phase der persönlichen Besinnung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist, mein Amt als Cheftrainer von Newcastle United niederzulegen“, wird Howe in einem offiziellen Statement zitiert.

„Nachdem ich fast fünf Jahre lang mit unermüdlicher Energie mein Leben, mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt habe, bin ich der Meinung, dass es sowohl in meinem eigenen Interesse als auch im Interesse des Vereins liegt, mich zurückzuziehen, neue Kraft zu tanken und eine Auszeit zu nehmen“, heißt es weiter.

„Auch wenn es unglaublich schwer war, diese Entscheidung zu treffen, weiß ich in meinem Herzen, dass es die richtige ist. Bei jeder einzelnen Entscheidung, die ich während meiner Zeit hier getroffen habe, habe ich stets die Interessen von Newcastle über meine eigenen gestellt, und bei dieser Entscheidung ist es nicht anders“, so Howe.

„Es war das größte Privileg meines Lebens, Trainer von Newcastle United gewesen zu sein.“

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