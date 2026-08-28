Leon Goretzka könnte sofort wichtig werden

SPORT1 28.08.2026 • 12:07 Uhr Villa muss gegen Arsenal ohne den gesperrten Joao Gomes planen. Neuzugang Leon Goretzka rückt in den Fokus.

Aston Villa geht mit personellen Fragezeichen in das Heimspiel gegen den FC Arsenal am Montagabend. Sicher fehlt Joao Gomes: Der Brasilianer ist nach seiner Roten Karte bei seinem Premier-League-Debüt gesperrt und wird auch in den beiden folgenden Ligaspielen gegen Hull City und Nottingham Forest nicht zur Verfügung stehen.

Damit rückt Neuzugang Leon Goretzka sofort stärker in den Fokus. Villa hat die Verpflichtung des 31-Jährigen am Donnerstag offiziell bestätigt und dabei auch dessen Rückennummer bekanntgegeben. Ob der Mittelfeldspieler bereits gegen Arsenal einsatzfähig ist, hängt englischen Medienberichten zufolge auch davon ab, ob er rechtzeitig vollständig registriert und spielberechtigt ist.

Dazu kommt, dass der 31-Jährige länger als die meisten seiner neuen Kollegen im Urlaub verweilte. Goretzka läuft wie Gomes im zentralen Mittelfeld auf. Doch auch unabhängig von der Personalie muss Trainer Unai Emery wohl kreativ werden.

Verletzungssorgen beim neuen Goretzka-Klub

Amadou Onana fehlt weiter wegen einer langfristigen Knieverletzung. Bei Johan Manzambi sieht es ebenfalls nach einem Rennen gegen die Zeit aus. Emery erklärte nach dem 0:4 bei Brighton, der Ex-Freiburger habe zwar wieder auf dem Platz gearbeitet, brauche aber voraussichtlich noch rund zwei Wochen, um wieder zur Mannschaft zu stoßen.

Bessere Nachrichten gab es demnach bei Brian Madjo und Tammy Abraham, die eher ins Training zurückkehren könnten. Bei Abraham bleibt die Situation allerdings offen, nachdem Villa einer möglichen Leihe zu Ipswich zugestimmt hat.