70-Millionen-Deal um Marmoush perfekt

SID 27.08.2026 • 17:21 Uhr Die Spurs investieren weiter munter in ihren Kader und sichern sich Omar Marmoush.

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur leiht den Ex-Frankfurter Omar Marmoush für eine Saison von Liga-Konkurrent Manchester City aus. Wie die Spurs am Donnerstag mitteilten, beinhaltet das Leihgeschäft auch eine Kaufpflicht für den 27 Jahre alten Stürmer. Laut Medienberichten soll die Ablöse bei rund 58 Millionen Euro liegen. Weitere Bonuszahlungen könnten die Summe auf 70 Millionen Euro ansteigen lassen.

„Omar ist genau die Art von Spieler, die wir in diesem Verein haben wollen – ehrgeizig, hungrig und entschlossen, etwas zu bewegen“, sagte Teammanager Roberto De Zerbi.

Marmoush verlässt Manchester City

„Ich habe mit dem Teammanager gesprochen, mir hat sehr gefallen, was er zu sagen hatte, und ich bin mir sicher, dass unsere Leidenschaft für den Sport sehr gut zusammenpassen wird“, sagte der Ägypter Marmoush, der erst im Januar 2025 für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Manchester gewechselt war.

Bei der Summe, die die Spurs aufgrund der Kaufverpflichtung nun an City entrichten, wird die Eintracht allerdings nicht mitverdienen. Die Hessen hatten am Mittwoch erklärt, über keine Weiterverkaufsbeteiligung bei Marmoush zu verfügen.

Der Nationalspieler war in Manchester nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinausgekommen. In 62 Pflichtspielen kam er auf 16 Tore und sechs Vorlagen.