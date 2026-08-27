Nach Carragher-Kritik: Rolfes stellt sich vor Wirtz

SID 27.08.2026 • 05:39 Uhr Simon Rolfes hat Florian Wirtz verteidigt. Der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen glaubt weiter an seinen ehemaligen Spieler.

Nach der scharfen Kritik von Jamie Carragher an Florian Wirtz hat sich Simon Rolfes schützend vor den Fußball-Nationalspieler gestellt. „Auch wenn das erste Spiel nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, wird er eine gute Saison spielen“, sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen im Rahmen des „Rheinischen Fußballgipfels“ in Düsseldorf: „Da bin ich mir sicher.“

Carragher, Klubikone des FC Liverpool, hatte Wirtz nach dem 2:2 der Reds zum Ligaauftakt bei Newcastle United schwer in die Mangel genommen. „Ich glaube nicht, dass wir eine massive Leistungsschwäche sehen“, sagte der frühere englische Nationalspieler bei Sky Sport: „Was wir seit einem Jahr sehen, ist wahrscheinlich das, was er ist: ein ordentlicher Fußballer.“

Wirtz? „Überhaupt keine Sorge um seine Qualität“

Wirtz, der vor der vergangenen Saison an die Mersey gewechselt war, sei „kein Spieler, der 110 Millionen Pfund wert sein sollte, sondern jemand, der wahrscheinlich 50 bis 60 Millionen Pfund wert ist, so in etwa“, erklärte Carragher: „Ordentlich, mit einem schönen Ballgefühl. Ich bin mir nicht sicher, was die Leute erwarten.“ Man könne „so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht.“

Natürlich habe Wirtz „keine einfache Saison“ gehabt, sagte Rolfes: „Es war aber auch für Liverpool keine einfache Saison letztes Jahr.“ Der 23-Jährige sei ein Spieler, „der seine größte Stärke hat, wenn er ein zentraler Anker, ein zentraler Punkt einer Mannschaft ist“, sagte der Sport-Geschäftsführer der Werkself: „Und ich glaube, dass die Liverpooler Mannschaft sich noch ein bisschen finden muss in der Situation. Ich habe aber überhaupt keine Sorge um seine Qualität.“