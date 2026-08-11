Neuer Newcastle-Coach Jaissle stärkt Sturmstar Woltemade

SID 11.08.2026 • 17:47 Uhr Der deutsche Nationalstürmer erlebte eine durchwachsene Premierensaison auf der Insel. Unter Jaissle könnte es nun bergauf gehen.

Newcastle Uniteds neuer Teammanager Matthias Jaissle hat seinem Landsmann Nick Woltemade den Rücken für die anstehende Saison gestärkt. „Ich habe gesehen, dass er eine ziemlich schwierige Zeit durchgemacht hat“, sagte Jaissle im Hinblick auf die durchwachsene erste Spielzeit des Nationalstürmers auf der Insel: „Vom ersten Tag an haben wir viel miteinander gesprochen, aber wir sollten die Vergangenheit ruhen lassen, denn sie ist etwas, das man nicht ändern kann.“

Deutscher Trainer will Lösungen für Woltemade finden

Viel mehr, sagte Jaissle bei seiner ersten Pressekonferenz bei den Magpies, gehe es darum, „nach vorne zu schauen, Lösungen zu finden und unser Bestes zu geben, nicht nur für Nick, sondern auch für alle anderen Spieler, um sie zu verbessern.“ Es gelte, Positionen zu finden, „auf denen sie sich wohlfühlen“, sagte der 38-Jährige: „Ich bin sehr optimistisch, aber das gilt nicht nur für Nick, sondern auch für die anderen Spieler.“

Nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle im Sommer 2025 für rund 75 Millionen hatte Woltemade auf Anhieb überzeugt und etwa vier Tore in den ersten fünf Ligaspielen erzielt. Danach flachten die Leistungen des 24-Jährigen jedoch ab – auch weil der mittlerweile entlassene Teammanager Eddie Howe den Stürmer im Mittelfeld einsetzte.

Insgesamt kam Woltemade in seiner Debütsaison auf 16 Torbeteiligungen in 51 Spielen. Newcastle beendete die Spielzeit in der Liga lediglich auf einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz. Nun soll es mit Jaissle, der mit Red Bull Salzburg 2022 und 2023 Meister in Österreich wurde und zuletzt den saudischen Klub Al Ahli trainierte, wieder bergauf gehen.

Jaissle plant offensiven Newcastle-Neustart

Dafür will Jaissle „offensiv, intensiv, aggressiv und natürlich erfolgreich“ spielen: „Unsere Herangehensweise als Trainerteam und die Identität, für die Newcastle bekannt ist, passen so eng zusammen – in meinen Augen eine perfekte Kombination. Das wird spannend.“