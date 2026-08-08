Premiere für Alonso: Chelsea feiert Statement-Sieg

Moritz Pleßmann 08.08.2026 • 17:53 Uhr Der FC Chelsea bezwingt im Test die AC Mailand deutlich. Für Trainer Xabi Alonso gibt es eine Premiere.

Der FC Chelsea hat rund zwei Wochen vor dem Beginn der neuen Premier-League-Saison eine Menge Selbstvertrauen getankt und sein Testspiel gegen die AC Mailand mit 3:0 (1:0) gewonnen. Für Xabi Alonso war es zusätzlich das erste Zu-Null-Spiel als Trainer der Blues.

Im Nationalstadion Indonesiens in der Hauptstadt Jakarta schnürte Joao Pedro einen Doppelpack (45.+2, 46.), Moises Caicedo (50.) traf sehenswert zum 3:0-Endstand. Eine Ecke nahm er aus rund 18 Metern direkt mit dem Außenrist und versenkte den Ball im rechten unteren Eck.

„Moises Magic“, titelte die Boulevardzeitung Sun und bezeichnete Caicedos Treffer als „Traumtor“. Neben der Offensive glänzte jedoch vor allem die Defensive.

Alonso stellte erstmals eine Dreierkette auf und wurde gleich dafür belohnt. „Die Leistung war ein krasser Gegensatz zu den bisher löchrigen Defensivleistungen von Chelsea in der Saisonvorbereitung“, hob etwa die Daily Mail lobend hervor.

Alonsos Chelsea zeigt sich stark verbessert

Zuvor hatte Chelsea in der Vorbereitung nur ein Spiel gewonnen (6:4 gegen West Sydney Wanderers) und gegen Tottenham Hotspur (1:2) und Juventus Turin (0:1) jeweils verloren. Insgesamt sieben Gegentore musste Alonsos Defensive schlucken.

Vor diesem Hintergrund habe es möglicherweise bereits Bedenken im Hinblick auf den spanischen Trainer gegeben, wie BBC Sport schrieb. Doch gegen schwach auftretende Mailänder, die vom ehemaligen United-Coach Ruben Amorim trainiert werden, zeigte Chelsea nun eine „deutlich verbesserte Leistung“. Unter anderem durfte auch Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson rund eine halbe Stunde mitwirken.