Ex-Nationalspieler schreibt Wirtz ab: "ist zum Problem geworden"

SID 29.08.2026 • 07:13 Uhr Der langjährige England-Legionär Robert Huth erwartet bei Florian Wirtz keine Wende zum Positiven und prophezeit einen möglichen Abwehr.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Robert Huth hat Florian Wirtz beim FC Liverpool bereits abgeschrieben. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sich das Blatt wenden soll. Er ist zweifellos ein guter Spieler mit guten Ballberührungen, aber seine körperliche Präsenz ist sein größtes Problem“, sagte Huth im Podcast „In The Mixer“ von All Out Football.

Wirtz als teures Liverpool-Problem

Wirtz habe sich seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 nicht an den Fußball in der Premier League angepasst. „Seine guten Spiele basierten eher darauf, dass andere Spieler ihn in Szene setzten. […] Auf der Position muss man etwas körperbetonter agieren. Seine Körpersprache ist auch nicht gerade überzeugend“, sagte Huth.

„Bis Weihnachten“, so der ehemalige Verteidiger und England-Legionär, „werden sie ihn wahrscheinlich loswerden wollen, wenn er sich nicht steigert. Denn er ist zu einem teuren Problem für Liverpool geworden. Sie haben viel Geld für ihn ausgegeben“, sagte Huth.

Huth vermisst die nötige Intensität bei Wirtz